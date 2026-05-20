129: el número mágico que representa el quórum necesario para arrancar una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación. Esa es la cifra que espera alcanzar el oficialismo, materializado en La Libertad Avanza y bloques aliados (MID, Pro, entre otros) a las 10 para avanzar en la derogación de 59 normas que son consideradas obsoletas por el Ejecutivo y constituyen la denominada Ley Hojarasca, tal como la definió el ministro de Modernización Federico Sturzenegger.
Diputados: convocatoria doble y toda la atención en el quórum
A las 10 el oficialismo y aliados irán por la Ley de Hojarasca y cambios en el Régimen de Zona Fría. A las 11, la oposición busca respuestas por Adorni y urgencias sociales.
En la extensa lista de expedientes que componen el llamado a sesión, firmado por Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, el otro tema gravitante es el Mensaje 137 del PEN que modifica la ley 25.565, de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2002 sobre Readecuación del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías.
No hay consenso sobre este último tema que requirió diálogo con gobernadores para lograr apoyos en el recinto.
Hay una larga lista de acuerdos y tratados internacionales (con Cuba, Polonia, República Italiana y Chile, entre otros) que integran el suculento temario de la sesión de las 10.
Segundo acto
Para las 11 figura en la agenda de la Cámara baja una segunda convocatoria que se va a materializar si la primera no reúne quórum. De lo contrario quedará diferida.
En este caso el pedido es de la oposición, encabezada por el santafesino Esteban Paulón, para evaluar varios proyectos relacionados con pedidos de informes, moción de censura y/o interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni.
Era la sesión pedida para el 14 de mayo que fue suspendida ante la falta de números que garanticen el quórum y la posterior incorporación de otros temas en agenda. En particular, los requeridos por la principal oposición, Unión por la Patria, que había quedado fuera de aquella convocatoria.
Ahora, la lista de expedientes suma al caso Adorni, modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (licencias parentales, entre otras), Régimen de trato digno al consumidor sobreendeudado, restitución de prestaciones a afiliados al Pami y programa RemediAr, además de varias resoluciones relacionadas con la situación del Servicio Meteorológico Nacional donde también se practicaron recortes de personal.
Sea cual sea la sesión que avance, se descuenta que serán varias horas de debate en medio de varias movilizaciones anunciadas para este miércoles: un reclamo por la situación de Salud se sumará al habitual reclamo de jubilados.