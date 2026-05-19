Dictamen

El Senado avanzó en el acuerdo de pago a dos bonistas por US$ 171 millones

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión, se reunieron para tratar la medida, sobre la que se establece dicha enmienda, que apunta a afrontar los pagos derivados de los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor.