Tras el derrumbe del gigante

A 30 años de la quiebra del BID: el fraude bancario más grande de la historia argentina

El aniversario dispara reflexiones sobre el complejo proceso de liquidación de la entidad cooperativa con sede en Venado Tuerto que tuvo en vilo a miles de ahorristas, entre otras víctimas del colapso financiero. La sindicatura logró cubrir la totalidad de las acreencias a valor histórico y abonar intereses post concursales, pero ni la gestión más eficiente podría compensar el daño económico y moral causado por la quiebra.