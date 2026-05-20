Apoyo a todos los sectores energéticos

Farías: "Argentina tiene un gran futuro en materia de energía y podemos ser protagonistas"

Así lo afirmó el diputado nacional santafesino (Provincias Unidas) en la reunión conjunta de las comisiones de Pymes y de Comercio sobre la situación de la producción y comercialización de los biocombustibles y otras cadenas energéticas.