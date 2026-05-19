INDEC

Los precios mayoristas se aceleraron 5,2% en abril

El índice de precios internos al por mayor duplicó al IPC en el cuarto mes del año. El gobierno ligó el fuerte salto al incremento en crudo, refinados y ramas asociadas a los combustibles, en una señal que buscó encapsular como efecto externo de la guerra antes que como cambio de tendencia en la dinámica local.