La reducción del personal del Estado alcanzó más del 6% en un año. Así lo indica el informe de “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades” que publicó este viernes el INDEC.
La administración pública nacional recortó 4.051 puestos en el primer cuatrimestre de 2026
El informe oficial sobre dotación de personal mostró una nueva baja en abril y consolidó la tendencia descendente que atraviesa tanto a la administración central como a organismos descentralizados y empresas públicas.
La planta total estimada en 274.793 personas tuvo una caída de 0,5% respecto de marzo y de 6,1% frente a abril de 2025. Dentro de ese universo, la administración pública nacional concentró 186.771 puestos, con una baja mensual de 0,6% y una merma interanual de 6,4%; las empresas y sociedades del Estado o con participación estatal quedaron en 88.022 trabajadores, con retrocesos de 0,4% y 5,7%, respectivamente.
La foto de abril no sólo confirma que el ajuste siguió, sino que además prolonga la secuencia. El informe muestra que en enero era de 278.844; en febrero, a 276.922; en marzo, a 276.223; y en abril, a 274.793. En otras palabras: en cinco meses el sector público nacional relevado por esta serie perdió 4.051 puestos.
in embargo, la serie de abril corrigió hacia arriba el total. El informe de marzo había ubicado la dotación total en 276.104 personas, mientras que la nueva publicación la reestimó en 276.223. La corrección también alcanzó a la administración pública nacional, que pasó de 187.734 a 187.853 agentes. El dato había sido relevado también por el SIPA.
Ajuste en toda la estructura estatal
El resumen ejecutivo del organismo lo deja bastante claro. La administración centralizada cayó a 38.682 personas, con una baja mensual de 0,7% e interanual de 6,0%. La administración descentralizada, que sigue siendo la porción más voluminosa del aparato estatal, quedó en 113.248, con una merma de 0,6% frente a marzo y de 6,5% respecto de abril del año pasado. La administración desconcentrada bajó apenas 0,1% en el mes, hasta 21.018 agentes, pero exhibió una contracción interanual de 7,8%. Los otros entes reunieron 13.823 personas, con una caída mensual de 0,8% e interanual de 3,8%.
La lectura política de esos números es bastante lineal: el ajuste no quedó encapsulado en un solo segmento. Corrió por todos los carriles. De hecho, el gráfico incluido en la página 3 del informe muestra una pendiente descendente sostenida desde abril de 2025 hasta abril de 2026, tanto en la administración pública nacional como en las empresas y sociedades. El Estado relevado por el INDEC pasó de 292.798 personas hace un año a 274.793 ahora. Son 18.005 puestos menos en doce meses.
Ministerios, organismos y áreas técnicas
Dentro de la administración centralizada, los recortes mensuales volvieron a pegar en varias de las áreas más visibles del organigrama. Presidencia de la Nación cayó a 3.982 personas (-1,4%); Jefatura de Gabinete, a 2.454 (-1,8%); Capital Humano, a 7.966 (-0,5%); Economía, a 7.915 (-1,1%); Justicia, a 2.965 (-1,1%); y Salud, a 7.037 (-0,7%). Defensa fue una de las pocas excepciones, con una suba de 1,6%, y también Interior mostró un alza de 1,2%.
En la estructura descentralizada aparecen varios de los organismos que mejor reflejan el alcance concreto del recorte. El CONICET, por ejemplo, quedó en 25.813 personas y fue de los pocos que subieron en el mes, con 1,6%. Pero ANSES bajó a 12.135 (-0,5%), ARCA quedó en 18.801 (-0,1%), INTA en 5.966 (-0,4%) y SENASA en 5.274 (-0,3%). Entre los casos más abruptos resaltó la Dirección Nacional de Vialidad, que cayó a 4.268 agentes y registró una variación mensual de -12,8%. También la Junta de Seguridad en el Transporte marcó una retracción fuerte, de -8,5%.
El informe de abril refleja que la tendencia continúa con poda no sólo en estructuras menores, sino también en áreas técnicas, de regulación, de control, de ciencia, de seguridad social y de infraestructura.
Poda también en empresas públicas
Del lado de las empresas y sociedades del Estado, la dotación quedó en 88.022 personas. Allí también se sostuvo la tendencia descendente. Operadora Ferroviaria S.E. continúa como la empresa con más personal, con 19.826 agentes y una baja mensual de 0,5%. Le siguen el Banco de la Nación Argentina, con 15.438 (-0,3%); el Correo Oficial, con 11.398 (-0,4%); Aerolíneas Argentinas, con 9.916 (-0,6%); AySA, con 5.973 (-0,3%); y Belgrano Cargas y Logística, con 4.037 (-0,2%). Casa de Moneda volvió a mostrar una contracción marcada, con -2,5%.
La foto empresarial también sugiere una continuidad del proceso que el Gobierno de Javier Milei viene exhibiendo como bandera. No hay un solo gran cimbronazo este mes, pero sí una suma de bajas repartidas en casi todas las firmas grandes. El resultado agregado vuelve a empujar para abajo la dotación total y mantiene en pie la lógica de achicamiento del sector público empresario.
El propio INDEC introduce una advertencia que ayuda a leer el dato con más precisión. De las 123 entidades, empresas y sociedades que integran el universo relevado, 11 no informaron su dotación en abril, por lo que su valor fue imputado. Esas unidades representan 6.673 personas, equivalentes al 2,4% de la dotación informada. El organismo aclara, además, que este mes 11 entidades reportaron datos que no habían sido informados para uno o más meses desde junio de 2023, lo que explica parte de las revisiones de la serie. No invalida el panorama general. Pero sí recuerda que la serie tiene un componente de actualización permanente y que algunos números pueden cambiar con posterioridad a cada publicación mensual.