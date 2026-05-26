Desgaste en la gestión

El dato de mayo que dejó a Javier Milei atrapado entre dos opuestos políticos

La administración libertaria acumula seis retrocesos consecutivos en el índice de Confianza que mide la Universidad Di Tella; con un desgaste que la deja, a igual tramo del mandato, por debajo de Néstor Kirchner y casi en línea con Mauricio Macri.