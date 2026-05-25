Tras el Tedeum

Milei reunió a su gabinete buscando ordenar tensiones políticas y encauzar ejes de gestión

En un intento por calmar las aguas, el presidente se reunió tras la ceremonia por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. La agenda legislativa fue uno de los puntos discutidos, en un encuentro donde protagonistas de la última crisis interna del Gobierno volvieron a verse las caras.