Casa Rosada busca borrón y cuenta nueva

Con el 25 de Mayo como bisagra, el Gobierno de los Milei intentará reiniciar su gestión

En pocos días, la administración central pasó de las duras denuncias contra su jefe de Gabinete por supuestos delitos de corrupción a escándalos internos y audios de “dudosa procedencia” de Milei. La fiesta patria del lunes será la previa a una reunión de Gabinete y a otra de mesa política el martes que promete definiciones políticas y partidarias