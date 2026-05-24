Tras idas y vueltas, e innumerables especulaciones, una fuente oficial que se acercó a la Sala de Prensa de la Casa Rosada afirmó que “con Patricia (Bullrich) está todo más que bien”. En ese mismo momento, Manuel Adorni recibía a la jefa del bloque libertario en la Cámara alta luego de entrevistarse con el canciller Pablo Quirno. Según informó el mismo portavoz informal: “Los temas giraron en torno a la visita que León XIV probablemente realice a la Argentina en el mes de noviembre –donde ya se confirmó que estará en Uruguay- y los proyectos del Ejecutivo que se van a enviar al Congreso”.
Con el 25 de Mayo como bisagra, el Gobierno de los Milei intentará reiniciar su gestión
En pocos días, la administración central pasó de las duras denuncias contra su jefe de Gabinete por supuestos delitos de corrupción a escándalos internos y audios de “dudosa procedencia” de Milei. La fiesta patria del lunes será la previa a una reunión de Gabinete y a otra de mesa política el martes que promete definiciones políticas y partidarias
Algo que a las pocas horas confirmó el propio jefe de Gabinete, quien desde su cuenta de X comunicó que los primeros cuatro serán; el Súper RIGI; Ley de Etiquetado Frontal; Ley de Lobby y la de Ludopatía. “No, no se habló nada de la Declaración Jurada de Manu”, aclaró rápidamente el informante que sugirió que la misma “puede ser presentada ante la oficina Anticorrupción en dos o tres semanas. No falta mucho”, refrendó, aunque repreguntado acerca de la llegada del Mundial de Fútbol y la idea que el mismo Gobierno de La Libertad Avanza tiene al respecto de que el tema del ministro coordinador seguirá su cauce judicial, pero diluyéndose en torno a los partidos del evento deportivo que arranca el 11 de junio y recién culmina el 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey en los Estados Unidos, contestó simplemente: "No especulamos con el Mundial, miren cómo le fue a Alberto (Fernández).
Más allá del discurso oficial en referencia a la final futbolera, los comandantes libertarios esperan que allí esté la Selección nacional, más allá de las diferencias que existen con el titular de la AFA y sus adláteres, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, otro que, con la misma y necesaria pasión, aguarda exactamente lo mismo. De Bullrich también se adelantó que fue invitada y estará presente en la reunión de Gabinete de este feriado del 25 de mayo, al igual que en la de la Mesa Política del próximo martes.
La casi asegurada visita de León XIV a la Argentina
Sobre la probable llegada del jefe de la Iglesia Católica al país en este 2026, en Balcarce 50 y en la sede eclesiástica porteña se dejó entrever que de concretarse la venida de Robert Francis Prevost, el Sumo Pontífice estaría en tres lugares de la Argentina. Primero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la provincia de Córdoba y además la de Santiago del Estero. Este último lugar fue seleccionado especialmente porque Jorge Mario Bergoglio en 2008 desplazó a la Capital Federal como Sede Primada de la Argentina y se la otorgó a la diócesis santiagueña por ser la primera y más antigua del territorio argentino. Lo que no dejan de marcar los alfiles mileístas es las viejas rencillas y diferencias que quedaron con el Papa Francisco. “Bergoglio rosqueaba mucho. A Macri le hizo la vida imposible”, comentó un integrante del karinismo más duro, que tomó a modo diplomático los encuentros entre su jefe, el Presidente, y el único el primer latinoamericano que ocupó el trono de Pedro, a quien en campaña Milei había calificado como “el representante del Maligno en la Tierra”.
La Relación de Milei con Macri
En el ala norte de Balcarce 50, El Litoral le preguntó a uno de los hombres con ingreso permanente al despacho presidencial, que impresión -u opinión personal- tiene Javier Milei y su administración acerca de los movimientos y declaraciones del expresidente de Cambiemos, que en poco tiempo recorrió varias provincias aliadas a La Libertad Avanza y dejó títulos en contra de la figura del líder libertario. “La verdad, no analizamos lo que dice Mauricio (Macri)”, y agregó, “eso sí, no vemos nada malo en lo de profeta eh!”, festejó risueño. Se refería al adjetivo con el que el otrora mandatario apuntó a las formas de gobernar de su controvertido aliado. Es que el titular del PRO no olvida las diatribas que le llegaron en los últimos dos años desde el entorno del actual ocupante del Sillón de Rivadavia. Los integrantes del denominado ‘karinismo’ y de las 'Fuerzas del Cielo' nunca dejaron de decir en off en los pasillos del palacio rosado, que Macri terminaría como Joe Biden y Horacio Rodríguez Larreta. El propio Milei comparó a sus violetas y a los amarillos cuando sentenció en una entrevista: "Ellos son un Nokia 1100 y nosotros un iPhone 16 Pro".
El caso de Francisco Adorni, diputado nacional y hermano del jefe de Gabinete no preocupa en Rosada
Los operadores del mileísmo se mostraron muy interesados en aclarar frente a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno que la situación del ex funcionario del Ministerio de Defensa, Francisco Adorni, “no reviste gravedad alguna”, después de ser denunciado al igual que su hermano por Enriquecimiento Ilícito (con el agregado de Lavado de Dinero) ya que el legislador bonaerense ya corrigió su DDJJ debido a que no figuraba en el documento una herencia de 21 millones pesos junto a otros ítems, como un crédito UVA que tomó hace tiempo. En el edificio ejecutivo se aseguró que lo del pariente del ministro coordinador es sólo “por esos bienes gananciales y por una presunta administración fraudulenta”, en derredor de un préstamo extraordinario de $40.000 millones que el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) le otorgó al IOSFA, que es la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que culminó colapsada tras la gestión de Luis Presti, y que continúa financieramente complicada -y en proceso de disolución- con su sucesor, el Teniente Coronel Carlos Presti.
Audios de Javier Milei
Pese a las peleas y disputas al interior de las huestes mileístas, para no pocos ,mediatizadas por los propios contrincantes, nos referimos a primos Menem y los santiaguistas, -que es cierto que tienen rencillas y luchas por espacios de poder desde el principio, esas disputas no van a llegar al punto de romper el espacio de los violetas hasta conseguir su objetivo de máxima que atraviesa los acantonamientos karinistas y caputistas. Nos referimos a la voluntad de que Javier Milei renueve mandato en 2027. Un plan que hasta hace poco se concebía natural y poco problemático, pero que sin embargo,s factores económicos y de supuestos delitos de corrupción –con muchas causas activas en tribunales federales- vinieron a enturbiar.
Por eso, en las cercanías de los despachos del sector norte de Casa de Gobierno, uno de los mandos de la Secretaría General celebró la aparición del caso ‘Rufus’, esa cuenta de Twitter que potenció las diferencias públicas entre menemistas y ‘cielistas’, con Sebastián Pareja (armador y presidente de LLA bonaerense) adentro. “Lo de PeriodistaRufus (usuario autoeliminado en las redes) y lo de la chica de los audios con ese Javier de Inteligencia Artificial consiguió que pasara una semana sin que lo de Adorni estuviera en ninguna tapa, así que ¡bienvenido sea!”. Lo único que advirtió el funcionario es que si “los medios tradicionales o convencionales llegan a publicar esas grabaciones van a tener problemas legales, lo de internet es incontrolable”, opinó. Por lo pronto, esos registros ya están siendo investigados de oficio en los tribunales de Comodoro Py, pero por el solo hecho de que pertenecen a charlas privadas del Presidente, en las que también se habla de temas vinculados a cuestiones de la seguridad del Primer Mandatario.
Lunes y martes movidos en Balcarce con otro 25 de Mayo sin relación entre Milei y Villarruel
Los responsables de las actividades por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo adelantaron a los cronistas acreditados en el palacio gubernamental que los funcionarios se encontrarán, como suele ocurrir habitualmente, en el Salón de los Bustos, donde el que quiera tomará el tradicional chocolate caliente patrio o un café. A las 9:40 todos partirán por la Avenida Rivadavia junto al presidente Milei hasta llegar cien metros más adelante a la Catedral porteña, donde serán recibidos por las autoridades eclesiásticas, que como los invitados se aprestarán a escuchar a la 10 de la mañana la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, quien frente al titular del PEN, seguramente continúe con su línea crítica a las formas de la política, a las divisiones entre los argentinos y a la situación social de muchos ciudadanos, que para la curia local están quedando afuera del modelo económico que propone la gestión libertaria. Punto seguido, el Mandatario y ministros irán hasta el Cabildo para entonar el Himno argentino con la Fanfarria Alto Perú de los Granaderos. Pasó seguido, volverán por donde llegaron a la Casa Rosada donde participarán de una reunión de Gabinete encabezada por el jefe de Estado, una cita que será la previa al cónclave de Mesa Política que está programado para el martes 26 de mayo a las 11 hs.
Con respecto a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se supo que la Secretaría General no le cursó invitación formal a través del área de ceremonial, pero en el Arzobispado señalaron que son ellos quienes tienen esa potestad. Autoridades del Senado no respondieron que hará la alta funcionaria con respecto al mismo evento en el que en el 2025 no recibió el saludo de su compañero de fórmula en 2023. El último encuentro de ambos fue en la apertura de Sesiones Ordinarias el 1 de marzo de este año, en el que Milei la acusó indirectamente de traicionarlo y formar parte de una conspiración en su contra.