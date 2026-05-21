El expresidente Mauricio Macri afirmó que el actual, Javier Milei, se ve "como un profeta". Así lo expresó en una charla en la Universidad Austral este jueves.
Mauricio Macri declaró que Javier Milei “se ve como un profeta”
Así refirió el expresidente al actual mandatario nacional en una conversación en la Universidad Austral. Opinó también sobre Martín Menem.
"Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio", sintetizó Macri ante la consulta sobre la forma de liderar que tiene el actual Presidente de la Nación.
Consultado por Donald Trump y su vínculo con la Argentina, Macri marcó las diferencias entre su administración y la actual de Milei: "La gran diferencia entre el anterior y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida".
"Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa", continuó.
Y concluyó: “A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo (apoyo del Tesoro) y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”.
Macri participó este jueves en un evento en el que también participaron de un panel los ex presidentes Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Felipe González (España).
Con todo, Macri reconoció que el gobierno de Milei está avanzando en la dirección correcta en algunos frentes. Celebró con entusiasmo la votación legislativa que eliminó el subsidio de zona fría.
Respuesta a Martin Menem
Mauricio Macri se refirió este jueves a las acusaciones del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien días atrás había sostenido que una eventual candidatura del líder del PRO en 2027 sería “funcional al kirchnerismo”.
Al ingresar al foro de presidentes organizado también por el Círculo de Montevideo, y ante la consulta de los periodistas, señaló: “Pregúntenle a Cristina (Kirchner) si favorecimos al kirchnerismo en estos años”.
La réplica llegó minutos antes de que Macri subiera al escenario junto al expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti.
Durante el panel con Sanguinetti, conducido por el periodista Gonzalo Aziz, Macri volvió sobre el kirchnerismo. “La destrucción de valor que ha hecho en estos veinte años el kirchnerismo es, yo diría que inédita”, sostuvo. “Ni siquiera en la primera etapa de Perón pasó algo semejante en términos de destrucción de riqueza para el país”.
Una eventual candidatura
Sobre su propio lugar en el tablero político, Macri fue esquivo cuando le consultaron si se veía “como conductor de una constructora en 2027“. ”En el sector privado, imposible. No, ya estoy grande, ya estoy grande para eso", señaló. “Este es el momento en que me subo al escenario en la 9 de Julio y digo: síganme”, ironizó.
Más allá de esto, Macri destacó que el próximo ciclo político requiere “otras cualidades” distintas a las de desmantelar lo que no funciona: “Cuando construís una casa sobre una que ya estaba, tenés que tirar abajo cimientos podridos, arreglar las instalaciones, pero después tenés que volver a construir la casa. Si no construís nada, te queda el lío”.
En ese esquema, ubicó al PRO como la fuerza con capacidad para esa etapa. “Donde el PRO administró, la gente vive mejor. No hay una sola ciudad de la Argentina que el PRO haya administrado que la gente no viva mejor”, afirmó.