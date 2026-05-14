¿Nueva pareja?

Quién es la mujer que conquistó a Mauricio Macri tras su separación

Luego de oficializarse el fin de su matrimonio con Juliana Awada a principios de año, el expresidente habría encontrado nuevamente el amor. Quién es la empresaria de bajo perfil que lo acompañó en su reciente viaje a Europa y qué lugar ocupó en su gestión presidencial.