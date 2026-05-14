En el ámbito político y social de Argentina llegó la confirmación de un secreto a voces en los círculos más exclusivos de Buenos Aires. Tras la ruptura con Juliana Awada, oficializada en enero de este 2026, Mauricio Macri (67) ya no oculta su vínculo con Dolores "Lola" Teuly. Se trata de una empresaria de 46 años, dueña de una estética refinada y un estilo que muchos comparan con el de la ex primera dama, pero con una premisa fundamental: el más absoluto bajo perfil.
Quién es la mujer que conquistó a Mauricio Macri tras su separación
Luego de oficializarse el fin de su matrimonio con Juliana Awada a principios de año, el expresidente habría encontrado nuevamente el amor. Quién es la empresaria de bajo perfil que lo acompañó en su reciente viaje a Europa y qué lugar ocupó en su gestión presidencial.
Un vínculo nacido en los pasillos del poder
La relación entre Macri y Teuly no es nueva en términos de conocimiento mutuo. Según fuentes cercanas al entorno del líder del PRO, ambos se conocieron hace más de dos décadas en un evento social, pero el vínculo se estrechó durante el mandato presidencial de Macri (2015-2019).
Durante aquel periodo, Dolores Teuly se desempeñó como asesora en la Dirección General de Eventos de la Secretaría de Ceremonial y Protocolo de la Presidencia. Quienes compartieron jornadas de trabajo con ella en la Casa Rosada la describen como una profesional sumamente discreta, eficiente y con una capacidad innata para manejarse en los contextos más exigentes del protocolo oficial.
El "blanqueo" en París y el presente empresarial
El romance comenzó a cobrar fuerza de noticia tras un reciente viaje de la pareja a París. Lo que inicialmente se manejó como un encuentro casual terminó por confirmarse como el paso previo a la oficialización del vínculo ante el círculo íntimo del expresidente. Trascendió, incluso, que Macri ya habría mantenido conversaciones con sus hijos y con la propia Juliana Awada para comunicarles la seriedad de su nueva relación.
En la actualidad, Teuly se encuentra alejada de la función pública. Es madre de dos hijos y lidera una exitosa empresa dedicada a la comercialización de alfombras de diseño y objetos de decoración de alta gama. Su entorno asegura que, a pesar de la exposición que conlleva ser la pareja de una de las figuras políticas más relevantes del país, ella pretende mantener su vida privada resguardada de los flashes mediáticos.
El pacto de caballeros y la división de bienes
La aparición de Dolores Teuly en la vida pública de Macri ocurre en paralelo a los trámites legales por la división de bienes con Awada. Fuentes allegadas indican que entre el expresidente y su exesposa existiría un "pacto de respeto" mutuo, donde se acordó que Macri sería el primero en presentar una nueva pareja oficial, otorgando luego el mismo marco de libertad a la empresaria textil.
Con 21 años de diferencia, la pareja parece atravesar un momento de plenitud. Mientras Macri redefine su rol en el armado político de cara a los próximos desafíos electorales, en el plano personal parece haber encontrado en Teuly el equilibrio y la compañía necesaria para esta nueva etapa de su vida.