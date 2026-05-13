Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de que comenzaran a circular versiones sobre un supuesto romance con Agustín Bernasconi, su compañero de elenco en la película que actualmente filma en Uruguay.
Tras separarse de Martín Migueles, crecen los rumores de romance entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi
En las últimas horas, la empresaria fue vinculada sentimentalmente con su compañero de elenco en la película que filma en Uruguay. El actor salió a negar la versión, aunque luego borró el mensaje.
El rumor apareció poco después de que la empresaria confirmara su separación de Martín Migueles. Según trascendió, el vínculo con Bernasconi habría sido uno de los puntos de tensión en la relación, especialmente por los celos que habría generado el viaje laboral de Wanda al país vecino.
En diálogo con Yanina Latorre, Wanda reconoció que está separada desde hace un mes y explicó que la crisis con Migueles se profundizó cuando decidió viajar para continuar con el rodaje. Según su relato, él no estaba de acuerdo con esa decisión y la situación terminó de quebrar la pareja.
En ese contexto, el nombre de Agustín Bernasconi empezó a circular con fuerza. El cantante y actor comparte elenco con Wanda y, de acuerdo con distintas versiones televisivas, entre ambos habría “mucha química” durante las grabaciones.
Las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales. Sin embargo, Bernasconi decidió salir a responder públicamente y negó estar viviendo un romance con la empresaria.
“No estoy en ningún romance con nadie”, escribió el actor en su cuenta de X, donde aclaró que se encuentra en Uruguay únicamente por motivos laborales, grabando una película. Poco después, el mensaje fue eliminado, lo que volvió a alimentar las sospechas y los comentarios de los usuarios.