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Con Maxi López y Yanina Latorre

Wanda Nara revoluciona el formato digital: se filtran las primeras imágenes de su serie vertical

Con guiños directos al "Wandagate", humor ácido y un elenco que mezcla figuras mediáticas con actores de trayectoria, la empresaria comenzó el rodaje de "Triángulo Amoroso".

Wanda Nara estrena carrera en el cine.Wanda Nara estrena carrera en el cine.
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El universo del espectáculo nacional tiene un nuevo epicentro: los estudios de Martínez. Allí, Wanda Nara ha dado inicio a las grabaciones de su apuesta más ambiciosa para las nuevas audiencias: una serie de formato vertical (diseñada exclusivamente para dispositivos móviles) producida por Telefe. Bajo el título tentativo de "Triángulo Amoroso", la ficción promete desdibujar los límites entre la realidad y el guion, reviviendo los escándalos más resonantes de su vida sentimental.

.Wanda Nara ha dado inicio a las grabaciones de su apuesta más ambiciosa para las nuevas audiencias, una serie de formato vertical.

El debut de Yanina Latorre y una compañera inesperada

Uno de los puntos más altos de las primeras filtraciones es el debut actoral de Yanina Latorre. La panelista de "LAM" asumirá el rol de una conductora de un programa de espectáculos que, dentro de la trama, dará las primicias sobre Wanda y Maxi López.

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Sin embargo, la verdadera sorpresa radica en quiénes la acompañarán en su "panel" ficticio. Nora Colosimo, madre de Wanda, se suma al elenco para interpretar a una de las panelistas. “Wanda es buena, pero ojo que tiene su carácter”, adelantó Colosimo en el set, dejando claro que la química entre ella y Latorre —quien suele ser crítica de sus hijas— será uno de los atractivos de la ficción.

.Uno de los puntos más altos de las primeras filtraciones es el debut actoral de Yanina Latorre.

Un elenco para recrear el pasado

La serie no escatima en referencias directas. Clara Kovacic se pondrá en la piel de Daniela Christiansson (actual pareja de Maxi López), mientras que el humorista Pachu Peña interpretará al abogado del exfutbolista. La elección más comentada en redes sociales ha sido la de Débora Nishimoto, quien interpretará a un personaje inspirado en Eugenia "La China" Suárez, recreando los momentos de mayor tensión del recordado "Wandagate".

.La panelista de "LAM" asumirá el rol de una conductora de un programa de espectáculos, donde la acompañará en su "panel" ficticio la mamá de Wanda, Nora Colosimo.

El reparto se completa con figuras de la talla de César Bordón, Sebastián Presta, Georgina Barbarossa y el joven Lucas Spadafora, asegurando una mezcla de drama y humor que caracteriza las producciones de la plataforma.

El desafío del formato vertical

Esta producción no solo es noticia por su contenido, sino por su técnica. Grabada íntegramente de lunes a viernes con un ritmo intensivo, busca alinearse a las nuevas formas de consumo digital: escenas rápidas, diálogos punzantes y una estética pensada para ser compartida en redes sociales. La trama recorrerá desde los inicios de la relación de Wanda con Maxi López hasta el Mundial donde la empresaria estaba embarazada, mezclando hechos reales con "ficción de la ficción".

.La elección más comentada en redes sociales ha sido la de Débora Nishimoto, quien interpretará a un personaje inspirado en Eugenia "La China" Suárez.

Wanda Nara vuelve a demostrar su capacidad inagotable para reinventarse. Al transformar su propia biografía en un producto de consumo digital masivo, no solo capitaliza el interés mediático, sino que marca el camino de cómo se contarán las historias de las celebridades en la era de los smartphones. El público, como siempre, tiene la última palabra frente a la pantalla (esta vez, vertical).

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