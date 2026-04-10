Lo que comenzó como una ambiciosa apuesta empresarial en el fútbol europeo se ha transformado en una pesadilla legal y económica para Maximiliano López. Según trascendió este viernes 10 de abril de 2026, el ex delantero de River y Barcelona atraviesa una situación apremiante: le exigen el pago inmediato de más de 500.000 euros relacionados con su fallida gestión en el FC Paradiso de Suiza.
Ultimátum para Maxi López: aseguran que debe afrontar una deuda millonaria en Europa
El ex futbolista y empresario se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado por su ex socio, Ezequiel "Galgo" Schelotto, de abandonar un proyecto deportivo en Suiza. La cifra reclamada supera el medio millón de euros y pone en jaque su estabilidad financiera.
La controversia escaló tras las declaraciones de su antiguo amigo y socio, Ezequiel "Galgo" Schelotto, quien hoy ejerce como vicepresidente de la institución suiza. Schelotto denunció públicamente que López se desvinculó del proyecto de manera abrupta, dejando un tendal de deudas que afectaron directamente la subsistencia de los futbolistas del plantel.
El origen del conflicto en Suiza
La crisis se desató en el FC Paradiso, un club de la tercera división suiza donde Maxi López había desembarcado con intenciones de inversión y gestión deportiva. Sin embargo, lo que parecía un camino de ascenso terminó en acusaciones de "abandono". Según los testimonios recabados, el ex de Wanda Nara se habría "borrado" sin previo aviso, obligando a Schelotto a cubrir con su propio patrimonio los salarios y necesidades básicas (vivienda y comida) de los jugadores.
"Se borraron todos y me quedé solo. Tuve que poner plata de mi bolsillo para bancar a familias que se habían quedado en la nada", expresó con crudeza el "Galgo" en declaraciones recientes. El monto reclamado, que oscila entre los 480.000 y 500.000 euros, respondería a compromisos asumidos y no cumplidos durante la gestión de López.
Un presente entre la TV y las finanzas
En el ciclo de Sergio Lapegüe, en América TV, el panelista Leo Paradizo contó: “El vicepresidente es el Galgo Schelotto, su ex amigo, que necesita hoy si o si una respuesta de cómo va a ser el pago de esa deuda”, añadió el especialista en deportes.
Así como el panelista aportó más detalles: “Se reunieron cara a cara, Maxi se había comprometido a dar una respuesta de cómo va a pagar lo que debe. Si lo va a pagar al contado, en diversos pagos”.
Este revés financiero llega en un momento de alta exposición para López en Argentina, donde ha ganado terreno en la televisión local e incluso proyecta la filmación de una serie. Sin embargo, este "frente europeo" amenaza con empañar su renacer mediático.
Mientras el entorno del futbolista niega una "bancarrota", las cifras que emanan desde Suiza y los reclamos de sus antiguos socios sugieren que el partido más difícil de Maxi López se juega hoy en los tribunales y las cuentas bancarias.