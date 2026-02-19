#HOY:

Guido Icardi cenó con Wanda Nara y Maxi López y encendió la “novela turca”

Horas después de sus declaraciones televisivas, el hermano de Mauro Icardi compartió fotos desde la casa de la mediática y también posó con el ex de ella.

En una entrevista, Guido Icardi dijo que hace más de diez años no habla con su hermano y que no tienen vínculo.
La “novela turca” sumó un capítulo inesperado: Guido, el hermano de Mauro Icardi, quedó en el centro de la escena tras una aparición televisiva y una seguidilla de posteos que no pasaron desapercibidos.

Invitado al programa Intrusos, habló “sin filtros” sobre los escándalos alrededor del futbolista y lanzó una frase contundente: dijo que no tienen vínculo afectivo, que “lo desconoce” y que hace más de diez años que no mantienen conversación.

Tras su paso por el ciclo, publicó un mensaje dirigido a quienes lo siguieron: “Al fin de cuentas uno sale a contar su verdad. Gracias a la gente que me apoya y me tira mensajes positivos”, escribió, en tono de descargo.

"Salí a contar mi verdad", escribió tras su aparición televisiva.

Pero el impacto creció cuando, pocas horas después, compartió una foto en la casa de Wanda Nara junto a sus sobrinas Isabela y Francesca. “Conociendo a mi familia”, agregó, dando a entender que se trataba de un momento especial.

Visita inesperada: la foto desde la casa de la mediática junto a sus sobrinas sorprendió a los seguidores.

Como si eso no alcanzara, también se mostró en una imagen grupal con Maxi López, Martín Migueles y Nora Colosimo (madre de Wanda), reforzando la lectura de “acercamiento” a un entorno históricamente atravesado por conflictos públicos.

En redes, el gesto fue rápidamente interpretado: muchos lo tildaron de “provocador” y lo leyeron como una traición hacia el futbolista, mientras otros lo tomaron como un reencuentro familiar postergado.

#TEMAS:
Wanda Nara
Mauro Icardi
Maxi López

