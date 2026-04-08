Cinco años después de haber sacudido a la farándula argentina, el Wandagate encontró una nueva pantalla y un nuevo idioma. Esta vez no fue un programa de chimentos ni una cuenta de espectáculos local, sino el canal de una influencer coreana que decidió reconstruir el caso para millones de seguidores del otro lado del mundo.
El "Wandagate" llegó a Corea: una youtuber resumió la historia de Wanda Nara y Mauro Icardi, y se volvió viral
El material subido por Stephanie Soo se expandió rápido en redes y páginas de espectáculos por su enfoque sobre el alcance internacional del escándalo argentino.
La creadora en cuestión es Stephanie Soo, una youtuber con más de 7 millones de seguidores que suele abordar historias virales internacionales y que, hace apenas unos días, subió un video centrado en el escándalo sentimental que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi, Maxi López y, más tarde, la China Suárez. El título elegido por ella ya marcó el tono del relato: “Jugador de fútbol crece idolatrando a una estrella deportiva, se une a su equipo y luego se roba a su esposa e hijos”.
En ese repaso, Soo reconstruyó cómo comenzó la relación entre Wanda e Icardi y recordó que la empresaria había estado casada con Maxi López, en una historia donde también aparecía la vieja amistad entre los dos futbolistas. Desde esa base, el video avanzó sobre el affaire de 2021 que terminó de convertir el conflicto en un fenómeno social, mediático y digital que, según remarca la propia nota, trascendió por completo las fronteras argentinas.
Pero la influencer no se limitó a ordenar los hechos. También sumó análisis, humor y una lectura personal sobre el lugar que ocupó Wanda Nara en el centro del escándalo. En uno de los fragmentos destacados, Stephanie la presenta con una frase elogiosa y luego lanza una definición filosa: asegura que el “superpoder” de Wanda es monetizar sus rupturas y recuerda que, con aquel posteo de octubre de 2021, “incendió todo internet”.
La youtuber también repasa uno de los episodios más recordados del caso, cuando Wanda publicó la frase “Otra familia que destruiste”, texto que en Argentina quedó rápidamente incorporado al imaginario del escándalo. En su video, Stephanie remarca la velocidad con la que el tema escaló, cómo se volvió viral en redes y cómo la empresaria pasó a ocupar espacios en programas, realities y tabloides.
En esa lectura, Soo insiste especialmente sobre la capacidad de Wanda para transformar una crisis personal en exposición mediática y negocio. La define como una mujer inteligente, capaz de capitalizar el conflicto, y señala que, aun en medio de la tormenta, supo sostener una identidad propia más allá del rol de esposa de un futbolista.
El resultado fue inmediato: el video empezó a circular en redes y el Wandagate, una vez más, encontró la forma de reinventarse.