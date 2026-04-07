En el universo de Wanda Nara y Mauro Icardi, el silencio nunca es una opción. Este martes 7 de abril, la expareja volvió a capturar la atención de millones de seguidores al utilizar sus perfiles de Instagram y X (ex Twitter) para lanzarse mensajes cargados de ironía y reproches. Lo que comenzó como un proceso de divorcio que parecía encaminarse hacia la calma en los tribunales italianos, ha mutado nuevamente en una batalla de señales digitales donde "quedar expuestos" parece ser la consigna del día.
"Ya tengo una más...": Wanda Nara y Mauro Icardi sacuden las redes con mensajes cruzados
La empresaria y el futbolista protagonizaron un nuevo intercambio de posteos enigmáticos que reavivan la polémica sobre su separación. Entre dardos por el pasado y defensas sobre el presente, la exposición pública vuelve a ser el escenario de su conflicto.
El dardo de Wanda: "Tengo una más grande"
La chispa se encendió cuando Wanda Nara, actualmente en pareja con Martín Migueles, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una provocación directa a la virilidad del delantero del Galatasaray. "Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande", lanzó la mediática, despertando risas y críticas por igual.
Esta frase no es azarosa: los internautas recordaron de inmediato el episodio del año pasado donde Wanda se burló de Icardi utilizando el término “maní” tras la filtración de un video íntimo. Lejos de retractarse, la conductora redobló la apuesta en X: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados”, sentenció, reafirmando su presente sentimental con Migueles y marcando una distancia definitiva con su exesposo.
La reacción de Icardi: entre el fútbol y el "ruido"
Por su parte, Mauro Icardi no se quedó atrás. El futbolista, que suele alternar fotos de sus entrenamientos en Turquía con mensajes crípticos, publicó una reflexión que apuntó directamente al entorno mediático de su exmujer. “El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él”, escribió el delantero.
Para Icardi, los ataques constantes de Nara no son más que una forma de "dependencia" del escándalo. “Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. ¿Qué van a inventar mañana?”, fustigó. A pesar del tono combativo, el jugador intentó cerrar su mensaje con una nota positiva enfocada en sus hijas y su carrera: “Critíquenme, mi gente está a salvo. Seremos campeones”.
Un divorcio que no trae paz
Cabe recordar que, según registros de este medio, la pareja oficializó su divorcio en la justicia italiana el pasado 13 de marzo de 2026. Sin embargo, lejos de traer tranquilidad, la separación legal parece haber liberado las restricciones para que ambos se ataquen sin filtros. Entre denuncias previas por la exposición de sus hijas y rumores de infidelidades cruzadas, la relación entre la empresaria y el futbolista sigue siendo un foco de tensión que no encuentra el punto final.
La "novela" de Wanda e Icardi parece lejos de terminar. Mientras ella se muestra consolidada en su nuevo romance, él se refugia en su rol profesional, pero ninguno logra soltar del todo el dispositivo móvil. En esta era de hipercomunicación, sus perfiles personales se han convertido en el diario íntimo de una guerra que, por ahora, solo deja ganadores en el rating de las redes sociales.