Guerra de indirectas

"Ya tengo una más...": Wanda Nara y Mauro Icardi sacuden las redes con mensajes cruzados

La empresaria y el futbolista protagonizaron un nuevo intercambio de posteos enigmáticos que reavivan la polémica sobre su separación. Entre dardos por el pasado y defensas sobre el presente, la exposición pública vuelve a ser el escenario de su conflicto.