Rumbo a Hiroshima

Wanda Nara se subió al Hello Kitty Shinkansen y compartió imágenes sorprendentes

La conductora, con un look relajado de jogging gris y zapatillas deportivas, abordó el famoso tren bala japonés intervenido en su totalidad con la imagen de la icónica gatita con destino a la ciudad mundialmente conocida por ser la primera en sufrir un bombardeo atómico.