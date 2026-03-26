Wanda Nara se subió al Hello Kitty Shinkansen y compartió imágenes sorprendentes
La conductora, con un look relajado de jogging gris y zapatillas deportivas, abordó el famoso tren bala japonés intervenido en su totalidad con la imagen de la icónica gatita con destino a la ciudad mundialmente conocida por ser la primera en sufrir un bombardeo atómico.
Wanda Nara se subió al tren bala tematizado con Hello Kitty
Tras recorrer Maldivas y hacer escala en China, Wanda Nara eligió como nuevo destino la ciudad de Hiroshima, pero el traslado en tren fue mucho más que un simple trayecto: se convirtió en una experiencia temática de la mano de su personaje favorito, Hello Kitty.
La empresaria y conductora viajó a bordo del famoso Hello Kitty Shinkansen, el tren bala japonés intervenido en su totalidad con la imagen de la icónica gatita. Desde el primer momento, la empresaria dejó en claro que no se trataba de un viaje convencional. En una de las primeras imágenes, se la pudo apreciar sentada junto a la ventana, con un look relajado de jogging gris y zapatillas deportivas, mientras observa el paisaje urbano. El entorno, lejos de ser neutro, está completamente decorado con Hello Kitty, desde la ventanilla hasta los detalles de las cortinas y los asientos.
El despliegue visual del tren tematizado fue uno de los grandes atractivos del recorrido. La empresaria llevó consigo su inseparable cartera Louis Vuitton rosa, decorada con un llavero de Hello Kitty, logrando una sintonía perfecta con la estética pop del vagón. En otra foto, el bolso descansa solo sobre un asiento tapizado de violeta, enmarcada por ilustraciones y logos del personaje. El conjunto es tan llamativo como sofisticado, una combinación de lujo occidental y cultura kawaii japonesa.
Wanda Nara a punto de subir al famoso Hello Kitty Shinkansen
Un viaje poco convencional
Asimismo, aprovechó el viaje para recorrer cada rincón del tren y retratar los detalles más extravagantes. Desde una figura a tamaño real de Hello Kitty vestida de guardia ferroviaria, hasta el sector de souvenirs y atención a bordo con personal luciendo delantales y moños temáticos, Wanda no dejó pasar ningún detalle. El vagón, ambientado en tonos rosas, moños y guiños al personaje, se convirtió en el escenario perfecto para documentar una experiencia tan única como exclusiva.
Uno de los espacios más destacados fue el baño del tren, convertido en una verdadera atracción. En una de las imágenes, Nara posó frente al espejo del baño tematizado, rodeada de paredes con lunares rosas y stickers del icónico personaje. “El baño del tren”, escribió, mostrando que el universo de la gatita japonesa invade incluso los lugares más insospechados.
La experiencia no solo fue visual. Wanda capturó la atmósfera general del viaje, incluyendo imágenes del interior del tren, la puerta decorada y los pasillos intervenidos con vinilos y detalles de Hello Kitty en cada rincón. La inmersión en el universo kawaii fue total, con una apuesta al branding y la cultura pop que solo Japón puede ofrecer a este nivel de despliegue. El broche de oro llegó con una imagen de Wanda de espaldas, en el andén, lista para abordar el tren bala rosa y blanco con su bolso icónico al hombro.
Wanda Nara en el Hello Kitty Shinkansen rumbo a Hiroshima
Cabe destacar que el fanatismo de Nara por Hello Kitty no es nuevo. A lo largo de los años, la empresaria mostró en varias oportunidades su colección de objetos y accesorios del personaje japonés, desde batas y valijas hasta manicuras temáticas y decoraciones para los cumpleaños de sus hijas. La gatita se transformó en un verdadero símbolo y en una marca registrada de su estilo personal.
Así, entre moños, trenes bala y detalles fashionistas, Wanda volvió a mostrar que su vida es una mezcla de extravagancia, cultura global y guiños a sus gustos más personales. Para ella, viajar no es solo desplazarse de un destino a otro: es convertir cada trayecto en una experiencia única y, por supuesto, en una tendencia digna de ser replicada. La Hello Kitty japonesa y la empresaria argentina protagonizaron una aventura que quedará en la memoria de quienes siguen cada paso de sus viajes.