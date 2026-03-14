Wanda Nara y Martín Migueles: amor, lujo y relax total en las playas de Maldivas
La conductora y su nueva pareja eligieron uno de los destinos más exclusivos del mundo para disfrutar de sus primeras vacaciones oficiales. Entre paseos en bicicleta, cenas de pasos y un entorno natural inigualable, la empresaria comparte el minuto a minuto de su descanso en el Índico.
Nara, junto a Migueles, sellan un presente que combina romance y sofisticación.
Wanda Nara no conoce de términos medios, y cuando se trata de amor y viajes, la apuesta siempre es alta. Tras meses de intensos rumores y una exposición mediática que no dio tregua, la empresaria decidió alejarse del ruido de Buenos Aires para refugiarse en el paraíso.
El destino elegido fue Maldivas, el archipiélago preferido por las celebridades internacionales, donde aterrizó junto a su nueva pareja, Martín Migueles, para sellar un presente que combina romance y sofisticación.
A través de sus redes sociales, donde cada movimiento se convierte en tendencia, Wanda dejó ver los detalles de su estadía en un exclusivo resort de lujo.
Un refugio de aguas turquesas
A través de sus redes sociales, donde cada movimiento se convierte en tendencia, Wanda dejó ver los detalles de su estadía en un exclusivo resort de lujo. Las imágenes muestran un escenario de ensueño: villas sobre el agua, playas de arena blanca y un mar turquesa que parece retocado digitalmente.
La rutina de la pareja en el atolón asiático dista mucho del caos porteño. Según se pudo observar en las crónicas visuales de la modelo, los días comienzan con desayunos flotantes y continúan con paseos en bicicleta por las pasarelas de madera que conectan el complejo, una actividad que se volvió el sello distintivo de su estadía.
El viaje no solo es un descanso visual, sino también una experiencia sensorial. Migueles y Nara han compartido diversas instancias de su propuesta gastronómica, que incluye cenas de pasos con comida gourmet frente al océano. El lujo, en este contexto, no solo reside en el precio de la estadía, sino en la privacidad absoluta que el destino les provee, lejos de los flashes de los paparazzi locales.
Este viaje marca un punto de inflexión para Wanda, quien parece haber encontrado en Migueles el equilibrio necesario tras un año de fuertes cambios personales y profesionales. Maldivas, con su mística de "fin del mundo", es el escenario que eligieron para mostrarse más consolidados que nunca.
Maldivas no es solo un destino; es, para Wanda, el lugar donde el ruido se apaga y el romance toma el centro de la escena.
El cierre de una etapa
Más allá de la ostentación y el paisaje paradisíaco, estas vacaciones funcionan como el cierre de un ciclo de alta exposición para la conductora. Entre el relax y el lujo, la empresaria reafirma su capacidad para reinventarse y capturar la atención del público, incluso a miles de kilómetros de distancia.
Maldivas no es solo un destino; es, para Wanda, el lugar donde el ruido se apaga y el romance toma el centro de la escena.