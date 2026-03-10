La China Suárez y Wanda Nara, enfrentadas por un exclusivo vestido de 1.700 dólares
La actriz celebró sus 34 años en Estambul con un look idéntico al que la empresaria lució años atrás. Ante las acusaciones de haber "saqueado" el vestidor de Wanda, Eugenia respondió con una sutil pero demoledora prueba de talle.
Lo que debía ser una noche de celebración y lujo en aguas del Bósforo terminó convirtiéndose en el epicentro de una nueva batalla de estilo y egos.Eugenia "La China" Suárez sopló 34 velitas a bordo de un yate en Turquía, acompañada por Mauro Icardi, pero las miradas no se posaron en la torta, sino en su vestido: un diseño negro, ceñido al cuerpo y de escote profundo que despertó un "déjà vu" inmediato en las redes sociales.
La polémica estalló cuando usuarios de Instagram y X (ex Twitter) rescataron fotos de Wanda Nara luciendo exactamente la misma prenda en producciones de 2013 y 2017. La pregunta que inundó los portales de espectáculos este martes fue una sola: ¿Es el mismo vestido que Wanda dejó en su mudanza o una simple coincidencia de alta costura?
El "talle" de la discordia
Ante el crecimiento de los rumores que sugerían que la actriz estaba utilizando ropa que pertenecía a la conductora de MasterChef —quien ya había reclamado públicamente que le "devuelvan su mudanza"—, la China Suárez optó por una defensa sin palabras pero de alto impacto.
A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó una fotografía en primerísimo primer plano de la etiqueta interna de la prenda. En ella se lee claramente la firma francesa Hervé Léger y el talle: XS (Extra Small). Con este gesto, Suárez buscó desactivar la teoría del "robo" del vestidor, sugiriendo que la prenda es de su propiedad y se ajusta a sus medidas específicas, marcando una distancia implícita con la fisonomía de su archirrival.
Una pieza de lujo no apta para todo bolsillo
El modelo en cuestión es el reconocido "The Mira Gown", una pieza icónica de la firma francesa famosa por su técnica de "bandage" que moldea la figura. Según pudo constatar este medio en la tienda oficial de la marca, el vestido tiene un valor de 1.695 dólares (aproximadamente 1,7 millones de pesos al cambio oficial, o mucho más en el mercado paralelo).
El diseño cuenta con un corpiño estructurado y una cremallera central en la espalda, detalles que ambas mujeres lucieron con su impronta personal, pero que para los seguidores de la farándula representan un nuevo capítulo de una competencia que parece no tener fin.
Un historial de "espejos"
Este episodio no es aislado. En los últimos meses, trascendieron diversas "coincidencias" entre ambas, desde frases idénticas en entrevistas hasta posteos en redes que parecen espejarse con minutos de diferencia. Wanda Nara ya había disparado munición gruesa en febrero pasado, exigiendo que la actriz "deje de usar mi ropa y la de mis hijas".
Por ahora, la China disfruta de su presente en Estambul junto a Icardi, mientras que en Argentina la discusión se divide entre quienes ven una provocación deliberada y quienes defienden el derecho de la actriz a comprarse el mismo vestido que su predecesora. Lo cierto es que, una vez más, la moda fue el arma elegida para una guerra que se libra en cada píxel de las redes sociales.