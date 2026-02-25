Icardi y la China Suárez viajaron a Italia y crecen las versiones sobre su futuro

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego de mostrarse juntos en un viaje relámpago a Italia. La pareja compartió fotos del traslado y de su llegada, lo que reactivó comentarios sobre sus movimientos y posibles planes en Europa.
Según se pudo saber, el destino fue Turín, en el norte de Italia, y que el motivo principal del viaje no fue una mudanza ni una estadía prolongada, sino una actividad vinculada al presente profesional del delantero.
El motivo del viaje estuvo ligado a un compromiso deportivo del Galatasaray.
Icardi viajó por el partido que Galatasaray debía disputar ante Juventus por la UEFA Champions League, programado para el 25 de febrero. La China Suárez lo acompañó en esta escapada breve y ambos sellaron el viaje con una publicación conjunta en redes sociales.
Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron en Italia.
El movimiento alimentó, de todos modos, nuevas versiones sobre el futuro de la pareja, especialmente por los antecedentes de viajes previos a Italia y por las especulaciones sobre una posible conexión más estable con ese país una vez finalizada la carrera del futbolista.
La repercusión se multiplicó en redes sociales, donde cada aparición pública de Icardi y la China Suárez sigue generando comentarios, interpretaciones y nuevas hipótesis sobre su próximo paso.