Historias del espectáculo

Quién es Florencia Facch, la doble de la China Suárez que impacta por su increíble parecido

Es la elegida para trabajar en series como reemplazo en escenas específicas y sorprendió en redes por su similitud con la actriz. Incluso aseguraron que se sometió a intervenciones estéticas para potenciar el parecido.