Cumplió 33 años

Mauro Icardi celebró su cumpleaños con un festejo íntimo y de bajo perfil

El delantero optó por una celebración tranquila, rodeado de familiares y amigos cercanos. Según se pudo ver en las imágenes difundidas, la reunión tuvo un clima relajado, con decoración sobria, mesa dulce y una torta especial preparada para la ocasión.