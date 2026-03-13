Mauro Icardi confirmó el divorcio con Wanda Nara y lanzó un duro descargo en redes
la conductora y el futbolista quedaron oficialmente divorciados tras completarse el trámite en la justicia italiana. La confirmación llegó de boca del propio jugador, que utilizó sus redes sociales para comunicar el cierre del proceso.
El trámite había comenzado en noviembre de 2024 y se concretó tras cumplirse el plazo legal de separación exigido en Italia.
Wanda Nara y Mauro Icardi cerraron oficialmente su divorcio en la justicia italiana, poniendo fin al vínculo legal que mantenían desde hace años. La noticia fue comunicada públicamente por el delantero del Galatasaray a través de un extenso mensaje difundido en su cuenta de Instagram.
El trámite había sido iniciado en noviembre de 2024 bajo legislación italiana. Después de cumplirse el plazo de un año de separación que exige ese país, la disolución quedó efectivizada el miércoles 11 de marzo.
En su publicación, Icardi remarcó que fue él quien pidió el divorcio y presentó la resolución judicial como una ratificación de su postura. En ese texto, además, sostuvo que durante meses se instaló una versión equivocada sobre su voluntad de separarse.
Mauro Icardi confirmó en redes sociales que el divorcio con Wanda Nara quedó firme en la justicia italiana.
El futbolista también apuntó contra parte del periodismo de espectáculos, al que acusó de tergiversar la información y alimentar un “circo mediático” en torno a su vida privada. Su mensaje tuvo un tono de fuerte confrontación y buscó marcar un cierre luego de más de un año de exposición pública.
Dentro de ese descargo, Icardi incluyó además cuestionamientos hacia Ana Rosenfeld, abogada históricamente vinculada a Wanda Nara. En sus palabras, volvió a plantear que durante todo el proceso hubo versiones interesadas que no coincidían con el resultado judicial conocido ahora.
Mauro Icardi confirmó en redes sociales que el divorcio con Wanda Nara quedó firme en la justicia italiana.
La oficialización del divorcio clausura una etapa judicial que fue seguida de cerca por los medios y por el público, en una historia atravesada por separaciones, reconciliaciones, conflictos familiares y exposición permanente en redes sociales. El desenlace legal, sin embargo, no necesariamente implica el final del enfrentamiento mediático entre ambos.
Con esta resolución, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un punto final en los papeles. La confirmación llegó con el estilo que el jugador eligió para dar sus últimas señales públicas: un mensaje directo, tono desafiante y la intención de mostrar que, al menos en este capítulo, considera que la discusión quedó saldada.