"El tic tac se terminó"

Mauro Icardi confirmó el divorcio con Wanda Nara y lanzó un duro descargo en redes

la conductora y el futbolista quedaron oficialmente divorciados tras completarse el trámite en la justicia italiana. La confirmación llegó de boca del propio jugador, que utilizó sus redes sociales para comunicar el cierre del proceso.