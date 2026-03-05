Romance en Italia

¿Se casa Wanda Nara? El lujoso anillo y la romántica propuesta de su novio Martín Migueles

El empresario sorprendió a la conductora con una pregunta directa durante su escapada romántica por Milán. La respuesta de la mediática, un anillo de diamantes y el silencio que alimenta las sospechas de una boda inminente.