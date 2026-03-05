¿Se casa Wanda Nara? El lujoso anillo y la romántica propuesta de su novio Martín Migueles

La vida de Wanda Nara nunca deja de ser un guion de película. Tras los escándalos, las idas y vueltas con Mauro Icardi y los rumores con L-Gante, la empresaria parece haber encontrado una estabilidad sorprendente junto al empresario Martín Migueles.
El empresario sorprendió a la conductora con una pregunta directa durante su escapada romántica por Milán. La respuesta de la mediática, un anillo de diamantes y el silencio que alimenta las sospechas de una boda inminente.
Sin embargo, lo que comenzó como un romance de perfil bajo (para los estándares de Nara) acaba de dar un giro de 180 grados en las últimas horas desde la ciudad de Milán.
Fue Migueles quien encendió la mecha. A través de sus historias de Instagram, el empresario compartió una foto de una merienda compartida en una terraza italiana con una frase que no dejó margen a la duda: "¿Te querés casar conmigo?". La publicación se viralizó en cuestión de minutos, instalando la incógnita sobre si Wanda está lista para dar el "sí, quiero" por tercera vez.
La pareja se encuentra disfrutando de unos días de relax en Italia, lugar que la conductora de MasterChef Celebrity considera su "segunda casa".
Lejos del ruido mediático de Buenos Aires, se mostraron recorriendo las calles más exclusivas y visitando la emblemática catedral de la ciudad. Pero el detalle que verdaderamente capturó la atención de los seguidores fue la posterior reacción de la empresaria.
Fiel a su estilo de manejar la narrativa mediante gestos visuales, Wanda no respondió con palabras, sino con una fotografía. En una de sus últimas publicaciones, se la ve luciendo un espectacular anillo con un diamante de gran porte en su dedo anular izquierdo. Para muchos, esta es la confirmación tácita de que la propuesta de Migueles no fue una broma interna, sino un compromiso formal.
A diferencia de las parejas anteriores de la mediática, Martín Migueles no pertenece al mundo del fútbol ni del espectáculo masivo. Se trata de un empresario vinculado al sector de la tecnología y el entrenamiento, que reside en Nordelta.
Su relación con Wanda comenzó hace aproximadamente seis meses y, aunque al principio intentaron mantenerla en la intimidad, hoy se muestran consolidados, incluso compartiendo momentos con los hijos de la modelo.
A pesar del presente idílico, el nombre de Migueles no ha estado exento de polémicas en los programas de espectáculos argentinos, donde se mencionaron detalles de su pasado sentimental y vínculos empresariales. No obstante, para Wanda, él parece ser el refugio necesario tras su mediática separación del futbolista del Galatasaray.
De concretarse el enlace, sería el tercer matrimonio para la mayor de las hermanas Nara, luego de sus bodas con Maxi López y Mauro Icardi. Sin embargo, el camino legal no es tan sencillo: aunque la relación con Icardi parece terminada, los trámites de divorcio y la división de bienes aún son temas pendientes en la justicia.
Por el momento, Wanda prefiere jugar con el misterio. Ante la consulta de la prensa, suele responder que está "muy bien y sola", pero sus acciones en redes sociales cuentan una historia diferente. Con un anillo que brilla más que nunca y una propuesta pública en la capital de la moda, todo indica que la "temporada de bodas" podría abrirse muy pronto para la mujer más buscada de la Argentina.