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Una pregunta fuera de contexto provocó que Joaquín Levinton abandone una entrevista

La inesperada reacción del líder de Turf ante una pregunta fuera de lugar en un homenaje a Soda Stereo capturó la atención en redes sociales, generando debate.

En la previa del homenaje a Soda Stereo, Joaquín Levinton se molestó por una pregunta sobre “Team Wanda o Team China”, respondió “¿Qué?” y abandonó la nota.En la previa del homenaje a Soda Stereo, Joaquín Levinton se molestó por una pregunta sobre “Team Wanda o Team China”, respondió “¿Qué?” y abandonó la nota.
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Una consulta fuera de contexto en la alfombra roja provocó una inesperada reacción de Joaquín Levinton que se volvió viral en redes sociales.

En la previa del homenaje a Soda Stereo en Buenos Aires, el líder de Turf estaba dando una nota breve cuando le hicieron una pregunta fuera de contexto. Sorprendido, respondió con desinterés, dejando la escena grabada y multiplicada en internet.

El escenario

La escena ocurrió en la antesala de un evento dedicado a Soda Stereo, con expectativa extra por la presencia de Gustavo Cerati en formato holograma, un recurso que concentró miradas antes de que el episodio de Levinton se llevara la conversación pública.

El músico llegó a la alfombra roja y aceptó una entrevista breve para un móvil de espectáculos, pero desde el arranque el intercambio mostró señales de incomodidad: respuestas cortas, tono distante y poca voluntad de entrar en clima.

Una nota que no arrancó

El cronista intentó abrir con una pregunta liviana: si prefería que lo llamaran “Joaquín” o “Raúl”, en alusión a dos referencias recientes del propio Levinton (un proyecto vinculado a alfajores y una situación viral que había protagonizado en MasterChef, según el relato de la cobertura).

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Lejos de seguir la consigna, el cantante respondió con ironía: “Alberto”. La salida desconcertó al periodista y dejó el clima raro desde temprano.

La pregunta de quiebre

La entrevista se encaminó por un momento hacia el evento: le preguntaron si estaba emocionado por la noche de homenaje y contestó, sin vueltas, “con expectativa”.

Pero el giro llegó cuando el cronista llevó la charla a la disputa mediática entre Wanda Nara y la China Suárez y le preguntó si era “Team Wanda o Team China”. Ahí Levinton frenó en seco: primero soltó un “¿Qué?”, pidió que le repitieran la consulta y, acto seguido, dio por terminada la nota y se retiró con gesto serio.

El recorte del móvil se difundió rápido en redes y armó discusión en dos carriles: por un lado, quienes cuestionaron la pertinencia de la pregunta por considerarla fuera de contexto; por otro, quienes apuntaron a la reacción del músico y debatieron si correspondía cortar así una nota.

En el fondo, el episodio volvió a exponer un choque habitual en la cobertura de espectáculos: el cruce entre la lógica de la alfombra roja —donde todo vale si “rinde”— y el motivo original de la convocatoria, en este caso un homenaje musical que buscaba otro tono.

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