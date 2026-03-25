Línea Signature

Mattel presenta la "Barbie Atelier", una joya de alta costura para coleccionistas

Con ojos de cristal, articulaciones inéditas y un valor que supera los 300 dólares, la nueva muñeca marca un hito en la historia de la marca. No es un juguete: es una pieza de diseño que busca seducir al mercado del lujo.