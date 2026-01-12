Mattel presenta la primera Barbie con autismo para promover inclusión en juguetes
La empresa estadounidense lanzó una muñeca diseñada en colaboración con una organización de autistas para reflejar experiencias asociadas con el espectro autista, en el marco de su línea Barbie Fashionistas que busca ampliar la diversidad en las representaciones de sus productos.
Primera muñeca Barbie que representa a una persona con autismo
La compañía de juguetes Mattel Inc. presentó este lunes 12 de enero su primera muñeca Barbie que representa a una persona con autismo, como parte de la línea Barbie Fashionistas, que incluye modelos pensados para reflejar la diversidad del mundo infantil.
El desarrollo de esta muñeca se realizó durante más de 18 meses en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una organización sin fines de lucro dirigida por y para personas autistas, que promueve derechos y una representación más ajustada en los medios.
El objetivo de Mattel fue crear una figura que muestre algunas de las maneras en que las personas dentro del espectro autista pueden experimentar, procesar y comunicarse con su entorno, manteniendo el espíritu de juego que caracteriza a Barbie.
La muñeca incorpora varios detalles específicos
Diseño y características
La muñeca incorpora varios detalles específicos: ojos orientados ligeramente hacia un lado para simbolizar la tendencia de algunos autistas a evitar el contacto visual directo; codos y muñecas articulados para permitir gestos como el stimming o movimientos repetitivos que ayudan a procesar información sensorial; y accesorios como unos auriculares con cancelación de ruido, un spinner para aliviar estrés y una tablet con botones de comunicación alternativa.
Además, su atuendo —un vestido suelto de corte A-line y zapatos planos— fue diseñado para minimizar la incomodidad táctil, un aspecto sensible para algunas personas dentro del espectro.
El precio sugerido de la nueva Barbie es de 11,87 dólares y estará disponible inicialmente a través de la tienda online de Mattel y en cadenas minoristas como Target, con planes de que Walmart la ofrezca a partir de marzo.
Forma parte de la línea Barbie Fashionistas
Contexto de inclusión
La incorporación de esta Barbie con autismo continúa una tendencia iniciada por Mattel en años recientes para ampliar la representación de distintas realidades en sus juguetes.
Previamente, la línea Fashionistas incluyó muñecas con síndrome de Down, audífonos, miembros protésicos y una versión que visibiliza la diabetes tipo 1, entre otras variaciones de cuerpos y condiciones médicas.
Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el autismo afecta aproximadamente a una de cada 31 personas de ocho años, con prevalencia mayor entre varones y personas de diversos grupos étnicos.
Representantes de ASAN destacaron que, aunque el autismo se manifiesta de formas muy distintas en cada persona y no puede reducirse a un único conjunto de características, colaborar en el diseño de la muñeca fue un paso para visibilizar el espectro autista en un producto globalmente reconocido.
La respuesta entre familias y defensores de la diversidad ha sido en general positiva, ya que la muñeca ofrece un reflejo tangible de experiencias que muchos niños y niñas comparten en su vida cotidiana.
En entrevistas con medios internacionales, padres de niños autistas señalaron el impacto que tiene para sus hijos verse representados en juguetes ampliamente difundidos, algo que hasta ahora ocurría con poca frecuencia.
Sin embargo, algunos expertos en autismo han advertido que existe el riesgo de simplificar o estereotipar ciertas conductas asociadas al espectro si se enfocan exclusivamente en elementos físicos o accesorios, sin un contexto más amplio sobre la neurodiversidad.