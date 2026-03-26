Denuncian casamiento no autorizado dentro de la reserva de Cafayate
Tras la difusión de imágenes de la ceremonia en redes sociales, se confirmó que el documento que autorizaba la realización de la boda no fue emitido por la autoridad competente, por lo que se presentó la denuncia en la Justicia.
Investigan un casamiento en Quebrada de las Conchas.
La Justicia de Salta inició una investigación por un casamiento que se realizó en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en la ciudad de Cafayate, sin contar con la autorización correspondiente. Desde el Ministerio de Producción y Minería provincial aclararon que el documento que circuló sobre la aprobación del evento “no fue emitido por la autoridad ambiental competente”.
Las autoridades de Cafayate detectaron la situación luego de que se viralizaran imágenes de la boda en la Quebrada de las Conchas, ubicada sobre la Ruta Nacional 68. A partir de estas evidencias, se llevaron a cabo actuaciones administrativas y se presentó la denuncia ante la Fiscalía Penal de Cafayate.
Documentoapócrifo
El Ministerio de Producción y Minería, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que se constató la circulación de un documento apócrifo vinculado a la supuesta autorización del evento.
La fiesta fue dentro de la reserva.
Ante esto, se activaron los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente y se radicó la denuncia por presunta falsificación de instrumento público, con el objetivo de proteger un área de alto valor ambiental de la provincia.
Actividadesen áreasprotegidas
Las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley Nº7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Ambas normas establecen que cualquier intervención debe cumplir con una evaluación de impacto ambiental previa, acompañada de documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio.
Posteriormente, una mujer que afirmó ser dueña del inmueble donde se realizó el casamiento sostuvo que contaba con los permisos correspondientes y cuestionó que se trataba de un lugar privado.