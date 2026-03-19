Los rinocerontes vuelven a la vida salvaje en Uganda

Por primera vez en más de cuatro décadas, los rinocerontes han regresado al Parque Nacional del Valle de Kidepo en Uganda , donde los cazadores furtivos los exterminaron en el pasado por sus cuernos y su carne.
El último ejemplar que había allí fue asesinado en 1983 por cazadores furtivos. Este martes, dos rinocerontes blancos del sur se convirtieron en los primeros de los ocho animales destinados a restablecer una población en el Parque Nacional del Valle de Kidepo.
Por primera vez en más de cuatro décadas, los rinocerontes han regresado al Parque Nacional del Valle de Kidepo en Uganda , donde los cazadores furtivos los exterminaron en el pasado por sus cuernos y su carne.
El martes, dos rinocerontes blancos del sur se convirtieron en los primeros de los ocho animales destinados a restablecer una población en el parque. El último rinoceronte que había allí fue asesinado en 1983, según informó la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda, responsable de la reubicación .
Durante ese período de agitación, los cazadores masacraron a todos los rinocerontes de Kidepo y de los demás parques nacionales de Uganda, que en su día albergaban a unos 700 de estos enormes animales, según informa la agencia de noticias Reuters.
Su desaparición provocó la extinción total de la especie en estado salvaje en Uganda.
Los rinocerontes fueron tratados con cuidado después de un largo viaje desde un rancho privado.
"Este momento marca el comienzo de una nueva historia para los rinocerontes en el Parque Nacional del Valle de Kidepo", declaró James Musinguzi, director ejecutivo de la UWA, según recoge Reuters.
"El traslado de estos rinocerontes es el primer paso para recuperar una especie que en su día formó parte del patrimonio natural del parque", añadió.
Musinguzi afirmó que la iniciativa se basa en un estudio que analizó la idoneidad del hábitat, las necesidades ecológicas y las condiciones de seguridad, y que concluyó que Kidepo era uno de los mejores lugares para reintroducir con éxito la especie.
La UWA declaró que se había habilitado un santuario seguro para rinocerontes, equipado con vallas perimetrales, caminos de acceso, cortafuegos, instalaciones para guardaparques, sistemas de agua y tecnología de monitoreo, para garantizar la protección y gestión efectiva de los animales.
Los dos rinocerontes fueron trasladados a Kidepo, una vasta extensión de sabana en el remoto noreste del país, desde un rancho privado en Nakasongola, a unos 100 km (62 millas) al norte de la capital, Kampala.
El rancho cría rinocerontes desde 2005, cuando importó cuatro rinocerontes blancos del sur de una reserva de caza de Kenia.
La caza furtiva sigue siendo un problema en Uganda, donde las autoridades han arrestado y procesado a personas a las que se les ha encontrado marfil, pangolines y otras especies en peligro de extinción, según informan los conservacionistas.
El mercado ilícito de cuerno de rinoceronte sigue siendo lucrativo, impulsado por su uso en la medicina tradicional y su valor como símbolos de estatus en varios países asiáticos.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica al rinoceronte blanco del sur como "casi amenazado", indicando que su población está disminuyendo. Un estudio de 2020 reveló que existían poco más de 10.000 ejemplares de estos enormes mamíferos.