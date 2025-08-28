Escándalo en Kenia: un turista le dio cerveza a un elefante por la trompa y publicó las imágenes

Se han iniciado varias investigaciones después de que un español en Kenia publicara vídeos de él mismo vertiendo cerveza en la trompa de un elefante, lo que desató la ira en las redes sociales.
El hombre involucrado sería español, pero no usa su nombre en sus cuentas de redes sociales. Lo filmaron en una reserva de vida silvestre bebiendo una lata de Tusker, una popular cerveza local, antes de darle el resto al elefante Bupa, un ejemplar amigable en Ol Jogi cuya foto a menudo es compartida por los visitantes.
Lo filmaron en una reserva de vida silvestre bebiendo una lata de Tusker, una popular cerveza local, antes de darle el resto al elefante.
"Solo un colmillo con un amigo colmillo", subtituló un clip publicado en Instagram, que luego fue eliminado de su cuenta después de una reacción negativa de los kenianos en los comentarios.
El paisaje y un conocido elefante macho apuntan a que se filmaron en la Reserva Natural Ol Jogi, en el condado central de Laikipia.
Un miembro del personal en el santuario de vida silvestre privado se mostró sorprendido por el comportamiento y dijo que los videos serían transmitidos a "las autoridades pertinentes".
"Esto nunca debió haber sucedido. Somos una organización conservacionista y no podemos permitir que eso suceda", dijo el miembro del personal, identificado únicamente como Frank. "Ni siquiera permitimos que la gente se acerque a los elefantes".
El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) también estaba investigando el incidente, dijo el portavoz de la agencia, Paul Udoto.
En otro clip compartido en Instagram el martes, se le ve alimentando a dos elefantes con zanahorias y luego diciendo: "Estamos en hora de cerveza".
Los videos de Instagram atrajeron cientos de comentarios críticos, algunos pidiendo la deportación del hombre, antes de que las publicaciones fueran eliminadas.
El elefante al que le dieron la cerveza es de gran tamaño, con colmillos largos, y uno en particular se distingue por estar dañado. De otras imágenes y vídeos publicados en línea, coincide con la descripción de Bupa, un ejemplar amigable en Ol Jogi cuya foto a menudo es compartida por los visitantes.
Bupa fue rescatado de un sacrificio masivo de elefantes en Zimbabue en 1989 y llevado a la reserva cuando tenía ocho años.
Ol Jogi dice que es el hogar de unos 500 elefantes y se considera uno de los pioneros en rehabilitar animales huérfanos y liberarlos de nuevo en la naturaleza.
El hombre que aparece en los videos de cerveza, que se describe a sí mismo como un "adicto a la adrenalina" en TikTok, había publicado un video el lunes en el que se lo ve en la cercana reserva Ol Pejeta alimentando a un rinoceronte con zanahorias.
"También ha roto nuestras reglas porque no se suponía que tocara a los rinocerontes porque no son mascotas", dijo Thige Njuguna de Ol Pejeta a la prensa.
Confirmó que el rinoceronte en la filmación era de su reserva natural y agregó que Ol Pejeta no era el hogar de elefantes.
La doctora Winnie Kiiru, bióloga keniana y conservacionista de elefantes, calificó el comportamiento del turista de "desafortunado" porque puso en peligro su vida y la del elefante.
"Alrededor del 95% de los elefantes en Kenia son salvajes y está mal tener publicaciones en las redes sociales que den la impresión de que uno puede acercarse a los elefantes y alimentarlos", dijo.
El incidente ocurre apenas una semana después de que un grupo de turistas fuera filmado bloqueando la migración de ñus en Maasai Mara, Kenia, durante la migración anual de vida silvestre, uno de los espectáculos de vida silvestre más grandes del mundo.
Las imágenes virales mostraron a los visitantes saltando de vehículos de safari, abarrotando las riberas de los ríos y obligando a los ñus a entrar en aguas infestadas de cocodrilos, lo que provocó un corte de energía.
Tras el incidente, el Ministerio de Turismo y Vida Silvestre anunció reglas más estrictas y ordenó a los operadores turísticos hacer cumplir las reglas del parque asegurándose de que los visitantes permanezcan dentro de los vehículos, excepto en las áreas designadas.
También se comprometió a mejorar la señalización en los parques de vida silvestre e intensificar la educación de los visitantes sobre las normas de seguridad.
La migración de ñus de Maasai Mara atrae a miles de visitantes cada año y se considera uno de los activos patrimoniales naturales más preciados de Kenia.
