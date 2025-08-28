Se investiga

Escándalo en Kenia: un turista le dio cerveza a un elefante por la trompa y publicó las imágenes

El hombre involucrado sería español, pero no usa su nombre en sus cuentas de redes sociales. Lo filmaron en una reserva de vida silvestre bebiendo una lata de Tusker, una popular cerveza local, antes de darle el resto al elefante Bupa, un ejemplar amigable en Ol Jogi cuya foto a menudo es compartida por los visitantes.