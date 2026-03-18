Sabrina Rojas fue vista "in fraganti" en una cena romántica con un exfutbolista
La conductora y el exjugador compartieron una velada íntima a la luz de las velas en un exclusivo restaurante de Palermo. Los detalles de un encuentro que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo.
Parece que la conductora de Pasó en América ha decidido enfocar su energía en disfrutar de su presente, lejos de los conflictos y cerca de los brindis compartidos.
La vida sentimental de Sabrina Rojas no da respiro a la prensa del corazón. Tras un inicio de año marcado por sus filosas declaraciones contra su ex, Luciano Castro, y Griselda Siciliani, la modelo y conductora parece haber dado vuelta la página. Este miércoles, trascendieron imágenes de Rojas compartiendo una cena a solas con José "Pepe" Chatruc, exfigura de Racing Club, en un clima que muchos testigos calificaron como "altamente romántico".
El encuentro tuvo lugar anoche en el reconocido restaurante Novecento. Según las imágenes viralizadas por la cuenta especializada Gossipeame, la pareja ocupó una mesa apartada donde la iluminación tenue y las velas fueron protagonistas.
La vida sentimental de Sabrina Rojas no da respiro a la prensa del corazón.
A diferencia de otras salidas grupales donde se los había visto anteriormente, esta vez no hubo acompañantes. "Se los vio muy cómplices, conversando animadamente durante toda la noche", señalaron fuentes cercanas al entorno del restaurante. Aunque por el momento no hubo gestos de afecto explícitos —como besos o abrazos— ante las cámaras, la química entre ambos resultó evidente para los presentes.
De la amistad a algo más
La periodista Paula Varela brindó detalles adicionales en el programa Intrusos (América TV), asegurando que el vínculo entre la conductora y el exfutbolista y panelista deportivo habría trascendido la barrera de la amistad. "Ya no es algo grupal; están empezando a compartir momentos a solas y hay una atracción clara", precisó la panelista.
Cabe recordar que Sabrina Rojas viene de un período de soltería tras su ruptura con el "Tucu" López y una serie de cruces mediáticos con el padre de sus hijos. Por su parte, Chatruc, siempre de perfil simpático y mediático, se encuentra disponible para el amor, lo que alimenta aún más las especulaciones de un noviazgo incipiente.
Trascendieron imágenes de Rojas compartiendo una cena a solas con José "Pepe" Chatruc, exfigura de Racing Club.
Un presente de exposición
Este acercamiento se produce en un momento de alta exposición para Rojas, quien recientemente fue noticia por su frontalidad al hablar de las infidelidades en su relación pasada. Ahora, parece que la conductora de Pasó en América ha decidido enfocar su energía en disfrutar de su presente, lejos de los conflictos y cerca de los brindis compartidos.
Solo el tiempo —y quizás un nuevo posteo en redes— confirmará si esta cena en Palermo fue el puntapié inicial de un romance formal o simplemente un encuentro entre dos figuras que disfrutan de su mutua compañía.