Leticia Siciliani defendió a su hermana y cruzó a Sabrina Rojas: “Hablar mal de ella es como meterse conmigo”

En medio de la polémica que rodea a Luciano Castro, Griselda Siciliani y Sabrina Rojas, la actriz Leticia Siciliani salió en defensa de su hermana y respondió con firmeza a los cuestionamientos que circularon en los últimos días.
Luego de que Rojas hiciera fuertes declaraciones contra Griselda, Leticia tomó posición: “Cualquier persona que hable mal de mi hermana, que mienta, o diga algo que no me gusta, es como si se metiera conmigo”.
Así lo expresó en una nota con el programa Intrusos (América), dejando en claro que no permitirá que se ataque públicamente a su familia sin reaccionar.
Leticia, actriz con trayectoria en televisión y teatro, se mostró molesta por el tratamiento mediático que ha recibido su hermana en el contexto de la supuesta infidelidad de Luciano Castro y la continuidad de su vínculo con Griselda. “Me da fiaca que estén pasando por esto”, confesó, señalando el desgaste emocional que genera ver expuesta la vida personal de su familia.
Además, respaldó la decisión de Griselda de no hablar más del tema: “Ella eligió hablar en un momento en que lo sintió, y no tiene por qué seguir dando explicaciones”.
Días atrás, Sabrina Rojas, ex pareja de Luciano Castro, hizo explosivas declaraciones al enterarse de la supuesta infidelidad del actor hacia Griselda Siciliani. En ese contexto, Rojas cuestionó con dureza la actitud de la actriz y la acusó de mantener un discurso feminista “selectivo”. También recordó cómo fue tratada ella públicamente cuando vivió una infidelidad similar por parte de Castro.
La respuesta de Leticia no tardó en llegar, en defensa de su hermana, pero sin escalar el conflicto con Rojas, quien hasta ahora no respondió a sus dichos.
Con sus declaraciones, Leticia Siciliani buscó marcar un límite al tratamiento mediático del caso y dejar en claro que Griselda no está sola frente a los señalamientos. Además, la actriz pidió respeto por la intimidad de su hermana y expresó el deseo de que la situación no siga escalando en los medios.
Además, Leticia puso en evidencia el rol clave que cumplen los vínculos familiares como sostén emocional en momentos de alta exposición. Su aparición no solo fue un acto de defensa pública, sino también una forma de proteger el silencio que eligió Griselda frente al escándalo.
La escena refuerza una dinámica frecuente en el espectáculo: cuando los protagonistas optan por no hablar, son sus círculos cercanos quienes salen a marcar posición ante los medios.
Por ahora, ni Griselda Siciliani ni Luciano Castro realizaron nuevas declaraciones públicas. La exposición continúa, pero el entorno más cercano de la actriz ya fijó su posición.