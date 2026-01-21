Se metió en la polémica

Leticia Siciliani defendió a su hermana y cruzó a Sabrina Rojas: “Hablar mal de ella es como meterse conmigo”

La actriz rompió el silencio en medio del escándalo por la infidelidad de Luciano Castro y las duras críticas de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani. Pidió respeto y cuestionó la exposición mediática del caso.