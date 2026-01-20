Escándalo y arrepentimiento

Luciano Castro, envuelto en una crisis sentimental: “Perdí al amor de mi vida”

Luego de que se conocieran detalles de una infidelidad, Luciano Castro expresó su angustia por el final de su relación con Griselda Siciliani. “Cometí un error muy grave”, habría dicho el actor, que atraviesa un momento personal delicado.