“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro rompió el silencio en medio de versiones por presuntas infidelidades

Luciano Castro quedó otra vez en el ojo de la tormenta, luego de una nueva ola de versiones y testimonios que lo señalan por presuntas infidelidades y reavivaron el escándalo mediático en torno a su vida privada.
El actor volvió a quedar en el centro de la polémica por versiones y declaraciones públicas sobre supuestas infidelidades. En un cruce con una cronista, se negó a dar una nota y lanzó una frase contundente.
Luciano Castro quedó otra vez en el ojo de la tormenta, luego de una nueva ola de versiones y testimonios que lo señalan por presuntas infidelidades y reavivaron el escándalo mediático en torno a su vida privada.
En ese contexto, el actor tuvo un cruce con una cronista del programa A la tarde, donde se mostró visiblemente afectado por la situación y evitó hacer declaraciones públicas frente a cámara.
Según relató la periodista, Castro se negó a aparecer en el móvil y fue tajante al explicar que no quiere hablar más del tema. “No voy a hablar más, no quiero dar más notas”, habría dicho, justificando que las entrevistas anteriores fueron porque se sintió “obligado”.
El episodio se dio en Mar del Plata, donde el actor se encuentra pasando unos días junto a sus hijos, fruto de su relación anterior con Sabrina Rojas, de acuerdo con lo informado.
En el intercambio con la cronista, la insistencia por concretar la nota tensó el diálogo. Desde el programa se preguntaron si Castro sentía presión del entorno o de los medios para hablar, pero el actor mantuvo su negativa.
Fue entonces cuando lanzó la frase que sintetizó su malestar: “Perdón que te lo diga así, pero mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo”, según se reconstruyó desde el móvil.
Mientras tanto, en el panel sumaron versiones sobre el estado de su relación con Griselda Siciliani, en medio del impacto que generaron las declaraciones públicas de otras mujeres vinculadas al caso.
El panelista Alejandro Castelo afirmó que una fuente le indicó que la actriz estaría “tomándose el tiempo” y que la pareja atravesaría un impasse, aunque sin confirmaciones públicas.
En paralelo, siempre según lo difundido, Siciliani le habría dicho a Ángel de Brito que la relación no se rompió por el escándalo, aunque admitió que la información que circula le resulta “demasiado”.