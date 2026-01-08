Griselda Siciliani rompió el silencio tras la filtración de los audios de Luciano Castro

Luego de la difusión de audios comprometedores de Luciano Castro con otra mujer, la actriz Griselda Siciliani se refirió por primera vez al tema y reconoció el impacto emocional que le provocó la situación. Si bien confirmó que su pareja fue sincera con ella, admitió que la exposición pública del episodio fue lo que más la afectó.
El impacto de la filtración de los audios
La polémica comenzó cuando se difundieron grabaciones de Luciano Castro intentando seducir a una mujer danesa mientras se encontraba en España, lo que inmediatamente se viralizó en redes y medios de espectáculos. Ante esta situación, Griselda Siciliani eligió hablar con franqueza en el programa de Moria Casán, donde profundizó sobre sus sentimientos y las consecuencias personales de la exposición pública.
Siciliani aseguró que más allá del contenido del audio, lo que más le afectó fue su difusión masiva. “Me duele profundamente, sobre todo la exposición pública”, dijo, subrayando el impacto emocional que provocó escuchar la grabación en un contexto mediático.
La relación y la sinceridad como base
La actriz remarcó que su vínculo con Castro se basa en la honestidad, y que él le confirmó la veracidad de los audios. Según Siciliani, la condición fundamental para estar juntos es no mentir, una premisa que él respetó al admitir lo ocurrido. Sin embargo, también dejó en claro que la situación no es fácil y afecta la intimidad de ambos.
“Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero esto le pasó a otra persona. Yo sé quién es, lo conozco hace años y lo elijo así”, explicó, describiendo con serenidad su postura ante los hechos.
Siciliani destacó que lo que más le molestó fue la difusión pública del audio, más que la infidelidad en sí. Confesó que prefiere evitar este tipo de situaciones y que la exposición mediática es algo que le “da fiaca”, ya que generalmente evita hablar de su intimidad.
De hecho, comentó con humor que el audio le resultó tan absurdo que no puede dejar de repetir la frase “buen día, guapa”, que Castro utilizó, aunque reafirmó que no minimiza el impacto emocional que la filtración generó.
Reflexiones finales sobre el momento
En medio de una mezcla de sinceridad, humor y dolor, Griselda Siciliani eligió enfrentar públicamente la situación con coherencia y claridad. Su mensaje fue claro: la exposición puede herir, pero también puede ser afrontada con honestidad y sin renegar de la propia historia y del vínculo que mantienen.