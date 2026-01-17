Matt Damon y Ben Affleck se sumaron al audio viral de Luciano Castro y causaron furor en redes

Durante una entrevista emitida por C5N en el marco de la promoción de El botín, su nueva película, Matt Damon y Ben Affleck protagonizaron un momento tan inesperado como descontracturado que rápidamente se volvió viral. En plena charla, la periodista Barbie Simons los invitó a replicar la forma de hablar de Luciano Castro, a propósito del audio que días atrás había causado revuelo en redes sociales y medios argentinos.
La participación de los actores se dio a través de una videollamada, como parte de un junket internacional del thriller policial que ambos protagonizan y producen. El encuentro, lejos de limitarse a una entrevista promocional tradicional, tuvo un tono distendido, con guiños constantes a la cultura argentina: desde referencias al mate hasta bromas sobre el idioma y los modismos locales.
Ese clima de cercanía no fue casual. Ben Affleck demostró un manejo fluido del español, mientras que Damon volvió a evidenciar su vínculo con el país, no solo por su relación personal —está casado con la salteña Luciana Barroso— sino también por su familiaridad con costumbres y expresiones argentinas. Esa combinación facilitó un intercambio relajado, en el que los actores se mostraron predispuestos al juego y al humor.
En ese contexto, Simons introdujo el tema del audio viral atribuido a Luciano Castro, convertido en un fenómeno pop que atravesó la agenda del espectáculo local. Lejos de esquivar la propuesta, Damon y Affleck aceptaron el desafío y se animaron a imitar, en español, el tono seductor que caracterizó al mensaje original.
“Oye, Sarah, buen día, guapa”, ensayó primero la periodista, casi como si guiara una clase improvisada de pronunciación. “Oye, Sarah, buen día, guapa”, repitieron luego los actores al unísono, con sorprendente naturalidad y acompañando la frase con gestos corporales que potenciaron el efecto humorístico del momento. Sin embargo, el juego no terminó ahí: la consigna siguiente elevó la dificultad y puso a prueba no solo su español, sino también su capacidad para sostener la interpretación ante las cámaras.
El origen del fenómeno viral
El audio original de Luciano Castro se viralizó días atrás y generó un fuerte impacto mediático, no solo por su contenido, sino también por el debate que abrió sobre la exposición de la vida privada de las figuras públicas. Desde entonces, fue replicado, parodiado y adaptado en múltiples formatos, consolidándose como uno de los virales del verano.
Sarah Borrell, la española a la que Castro le envió el audio que ahora es viral.
Repercusiones en redes y medios
En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones. Usuarios argentinos celebraron la referencia y destacaron el “salto global” del contenido, mientras que medios de espectáculos se hicieron eco del cruce inesperado entre Hollywood y la farándula local.
Hasta el momento, Luciano Castro no se expresó públicamente sobre la parodia, aunque el tema sigue generando conversación en plataformas digitales.