Sabrina Rojas arremetió contra Griselda Siciliani: “¿Y la sororidad dónde quedó?”

El escándalo por la reciente infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sumó un nuevo capítulo este fin de semana, cuando Sabrina Rojas —ex pareja del actor y madre de sus hijos— lanzó un contundente mensaje que reavivó la polémica.
La ex pareja del actor apuntó contra la actriz por su postura tras el escándalo de infidelidad que sacude al mundo del espectáculo. Habló de sororidad selectiva y recordó cómo la trataron a ella cuando fue víctima.
En una entrevista para el ciclo digital Bondi, conducido por Ángel de Brito, Rojas reflexionó sobre el distinto trato mediático que recibió ella en el pasado, en comparación con el silencio que rodea actualmente a Siciliani.
“A mí cuando me metieron los cuernos era: ‘¿Qué opinás que sos cornuda?’ Me hicieron mierda”, expresó sin filtros. Y agregó: “Y ahora resulta que cuando pasa lo mismo, nadie dice nada”.
La conductora también cuestionó el discurso de sororidad que Siciliani ha defendido públicamente en varias ocasiones, señalando una actitud incoherente frente al reciente escándalo que la involucra.
“Hay una cosa de no sororidad… pero después hacés esto”, lanzó, en clara alusión a la decisión de Siciliani de continuar en pareja con Castro, a pesar de las infidelidades que salieron a la luz.
Aunque Rojas aclaró que el principal responsable es Castro, no dudó en remarcar que hay mujeres que “repiten patrones” y que “una vez puede pasar, pero cuando todo se repite, ya no es casual”.
Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su relación en 2023. Sin embargo, en las últimas semanas, versiones sobre una infidelidad del actor comenzaron a circular con fuerza en los medios. Aunque los protagonistas intentaron mantener el bajo perfil, la noticia explotó y provocó repercusiones dentro del mundo del espectáculo.
Las palabras de Sabrina Rojas no solo apuntan al drama sentimental, sino que también cuestionan la selectividad con la que se aplica el discurso de género y sororidad en el medio artístico, según la figura mediática. La exposición desigual, los silencios estratégicos y los favoritismos editoriales parecen ser parte del trasfondo que la ex de Castro quiso visibilizar.
Con sus declaraciones, la actriz también puso en evidencia un fenómeno recurrente en los medios: la exposición y el señalamiento público suelen recaer con más fuerza sobre las mujeres involucradas, mientras que muchas veces las acciones de los hombres quedan relativizadas o pasan a segundo plano.
Su comparación entre el trato que recibió ella y el que ahora recibe Siciliani pone en discusión no solo el discurso de sororidad, sino también el modo en que el espectáculo y la prensa abordan las relaciones, las rupturas y los escándalos sentimentales.
Mientras tanto, ni Siciliani ni Castro han respondido públicamente a los dichos de Rojas.