La polémica no termina

Sabrina Rojas arremetió contra Griselda Siciliani: “¿Y la sororidad dónde quedó?”

La ex pareja del actor apuntó contra la actriz por su postura tras el escándalo de infidelidad que sacude al mundo del espectáculo. Habló de sororidad selectiva y recordó cómo la trataron a ella cuando fue víctima.