Insólito cruce entre Martín Caparrós y José Chatruc por sanciones en el fútbol

Martín Caparrós vinculó las sanciones a Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono con una crítica (con guiño político incluido) y José “Pepe” Chatruc le salió al cruce provocando un inesperado debate en redes sociales.
El escritor criticó los presuntos dichos discriminatorios de parte de futbolistas argentinos en Europa con cuestionamientos políticos a Milei, lo que provocó la respuesta de Chatruc, quien lo acusó de hablar sin conocimiento.
La secuencia empezó con un posteo de Caparrós: repasó que a Prestianni lo sancionaron por insultar a un rival y que a Mastantuono lo expulsaron por insultar al árbitro; después remató con una frase que apuntó directo al Presidente: “Jóvenes argentinos, parece que imitar a su presidente [Javier Milei] no sería tan buena idea”.
La contestación llegó, inesperadamente, desde el mundo del fútbol. Chatruc lo acusó de hablar sin saber y lo bajó con una línea filosa: “Tu ego de intelectual te hace creer que sos brillante opinando cualquier estupidez de cosas que entendés muy poco”.
Caparrós no retrocedió: eligió la ironía y lo chicaneó con experiencia (“60 años viéndolo y 50 escribiendo sobre él…”), además de dejar una definición que fue gasolina: “No hay gente más desdichada que la que carece de humor”.
Chatruc redobló la apuesta con un reproche personal (“¿Qué podés saber vos sobre mi vida y sobre mi humor?”), lo tildó de “soberbio y autorreferencial” y cerró con una comparación: “si yo trabajara en una librería, no sería un intelectual por solo mirar los libros”.
En el caso de Gianluca Prestianni (Benfica), la controversia surgió en el cruce ante Real Madrid por Champions, cuando Vinícius Júnior denunció al argentino por un presunto insulto racista.
La UEFA abrió una investigación por el caso de Prestianni y le aplicó una suspensión provisional; Benfica apeló, pero el organismo rechazó el pedido y la sanción se mantuvo mientras continúa el proceso.
En cuanto a Franco Mastantuono (Real Madrid), fue expulsado ante Getafe en el Bernabéu por protestar con insultos: el acta arbitral consignó la frase “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza” y el Comité de Disciplina le impuso dos partidos.