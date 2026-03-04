Ajedrez récord

Faustino Oro, a una partida de ser el Gran Maestro más joven de la historia

Con 12 años, Faustino Oro ganó dos partidas seguidas en el Aeroflot Open 2026 y quedó a una sola victoria de obtener su tercera norma de Gran Maestro. En la última ronda jugará con negras ante el ruso Aleksey Grebnev.