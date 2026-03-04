Catherine Fulop y la llegada de su nieta: "Las contracciones empezaron en la cancha"
La flamante abuela reveló detalles inéditos del nacimiento de su primera nieta, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Entre la emoción del fútbol y una vigilia en un "hospital fantasma", la actriz venezolana compartió cómo vivió el momento más esperado en Roma.
Fiel a su estilo espontáneo, "Cathy" contó que el proceso de parto tuvo un inicio cinematográfico.
El pasado lunes 2 de marzo, el mundo del espectáculo y el deporte se unieron en una noticia que conmovió a las redes sociales: el nacimiento de Gia, la primera hija del futbolista Paulo Dybala y la cantante Oriana Sabatini. Tras la primera foto oficial, Catherine Fulop rompió el silencio este miércoles en una nota con un medio nacional y relató la increíble secuencia de eventos que desembocó en el parto en la capital italiana.
Un comienzo entre goles y adrenalina
Fiel a su estilo espontáneo, "Cathy" contó que el proceso de parto tuvo un inicio cinematográfico. Todo comenzó el domingo, mientras la familia seguía de cerca el desempeño de la "Joya" en el campo de juego. "Estábamos viendo el partido, y en el tercer gol de la Roma, Ori empieza a los gritos, saltando con sus amigas y su hermana Tiziana", relató la actriz.
Lo que parecía ser un festejo futbolístico más, terminó siendo el detonante. Inmediatamente después del tercer gol, Oriana comenzó con contracciones cada cinco minutos. Aunque inicialmente intentó relajarse con un baño de inmersión en su casa, la intensidad del dolor y la frecuencia de las contracciones obligaron a la familia a activar el protocolo de urgencia.
Vigilia en un "hospital fantasma"
Con Dybala ya de regreso tras el encuentro, la familia se trasladó al Hospital Gemelli de Roma, ubicado a casi una hora de su residencia. Catherine describió la madrugada del lunes como una escena particular: “Pasamos toda la noche sentados en unas banquetitas de hospital. Afuera no había nadie, parecía un hospital fantasma a esa hora”, confesó emocionada.
Finalmente, a las 8.59 de la mañana, Gia llegó al mundo. Para Fulop, el impacto visual fue inmediato: "Es un flash, un volcán de sensaciones. Es una muñequita y es igual a Oriana; parece que tuviera a mi hija de nuevo en los brazos", aseguró con ternura, destacando que la beba heredó la nariz y la boca de su madre.
Catherine Fulup con Oriana de bebé.
El nuevo rol de "abuela malcriadora"
Instalada en Italia junto a Ova Sabatini, la actriz venezolana dejó claro que, aunque está "derretida" de amor, busca respetar el espacio de los flamantes padres. "Ellos hacen todo: la cargan, la miman, le cambian el pañal. Uno está de espectador, gozando", señaló. Sin embargo, ya advirtió en sus redes sociales que su misión será "malcriarla con amor y devolverla bañadita".
La llegada de Gia no solo marca un hito para la pareja —que se casó en julio de 2024— sino que también ha servido de bálsamo para Catherine, quien atraviesa un momento personal complejo debido a la delicada salud de su madre en Venezuela. En Roma, rodeada de pañales y felicidad, la "abuela Cathy" celebra la vida que acaba de florecer.