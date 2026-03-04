En Roma

Catherine Fulop y la llegada de su nieta: "Las contracciones empezaron en la cancha"

La flamante abuela reveló detalles inéditos del nacimiento de su primera nieta, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Entre la emoción del fútbol y una vigilia en un "hospital fantasma", la actriz venezolana compartió cómo vivió el momento más esperado en Roma.