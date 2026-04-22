El mundo del espectáculo quedó en llamas tras conocerse la nueva medida cautelar que Wanda Nara impulsó contra el periodista Gustavo Méndez.
Wanda Nara impuso una medida cautelar contra el periodista Gustavo Méndez
Ana Rosenfeld, la abogada de la empresaria, explicó los alcances de la resolución legal que apunta a resguardar a sus hijas en medio del conflicto con Mauro Icardi.
La noticia generó un impacto total luego de que la abogada Ana Rosenfeld saliera a aclarar los términos legales que buscan proteger la intimidad de las hijas que la conductora tiene con Mauro Icardi. Esta situación reavivó la polémica sobre los límites de la prensa y la privacidad familiar.
Bozal legal
El contexto de este conflicto nace de las declaraciones del panelista, quien aseguró en televisión haber recibido un "bozal legal" para dejar de hablar sobre la mediática.
Según su versión, se trataría de un ataque directo a su libertad de expresión, comparando su situación con la de otros colegas que mantienen una relación fluida con la empresaria.
Sin embargo, la defensa de la conductora sostiene que el objetivo nunca fue silenciar su labor profesional de forma general, sino establecer un límite jurídico estricto en torno a la información sensible que involucra a las niñas en el marco del expediente judicial que atraviesa la familia.
“Falsa información”
La parte más explosiva de la jornada llegó con el descargo de Ana Rosenfeld en sus redes sociales, donde desmintió categóricamente al cronista. "Falsa la información que se brinda sobre la medida cautelar que dictó la Justicia contra Gustavo Méndez", sentenció la letrada.
A través de una placa de Instagram, la abogada precisó que el alcance del oficio es específico y no una censura total hacia la figura de Wanda: "La única prohibición es referirse a las menores en todo lo relativo al expediente y a la vida privada de las niñas". De esta manera, se busca blindar la salud emocional de las menores.