#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Anuncio en redes

El Gobierno envía cuatro proyectos de ley al Congreso

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, fue el encargado de dar a conocer los proyectos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó los próximos pasos del Poder EjecutivoEl jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó los próximos pasos del Poder Ejecutivo
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó los próximos pasos del Poder Ejecutivo en materia legislativa al confirmar el envío de un nuevo paquete de proyectos de ley al Congreso de la Nación.

La publicación de Manuel Adorni.La publicación de Manuel Adorni.

Según detalló el funcionario desde su cuenta de X, las iniciativas comenzarán su recorrido parlamentario en los próximos días. La agenda está enfocada en reformas de transparencia, regulación y desarrollo económico.

Entre las propuestas que ingresarán para su debate se destacan la Ley de Ludopatía, orientada a abordar una problemática social creciente, y el denominado Super RIGI, destinado a potenciar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

El paquete se completa con un proyecto de "Ley de Lobby" y modificaciones o actualizaciones sobre el "Etiquetado Frontal".

Mirá también“Hojarasca”: 9 leyes curiosas y poco conocidas que el gobierno de Milei busca derogar

Con un rotundo "Fin" y su tradicional cierre "Dios bendiga a la República Argentina", el ministro coordinador dio por sentada la postura oficial ante este nuevo avance legislativo.

En detalle

"Estos son los cambios que introducirá, de ser sancionado, el nuevo paquete de leyes enviado al Congreso de la Nación", agregó el funcionario en otra publicación y detalló:

- Ley de Ludopatía, para combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad.

- Súper RIGI, para incentivar proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas en el país.

- Etiquetado Frontal, para derogar la ley actual, suprimir los octógonos, eliminar las restricciones al uso de personajes infantiles y avanzar hacia un sistema de información nutricional más preciso, adaptable y técnicamente consistente.

- Ley de Lobby, para ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quien.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Javier Milei
Manuel Adorni
Senado de la Nación
Cámara de Diputados de la Nación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro