El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó los próximos pasos del Poder Ejecutivo en materia legislativa al confirmar el envío de un nuevo paquete de proyectos de ley al Congreso de la Nación.
El Gobierno envía cuatro proyectos de ley al Congreso
Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, fue el encargado de dar a conocer los proyectos.
Según detalló el funcionario desde su cuenta de X, las iniciativas comenzarán su recorrido parlamentario en los próximos días. La agenda está enfocada en reformas de transparencia, regulación y desarrollo económico.
Entre las propuestas que ingresarán para su debate se destacan la Ley de Ludopatía, orientada a abordar una problemática social creciente, y el denominado Super RIGI, destinado a potenciar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
El paquete se completa con un proyecto de "Ley de Lobby" y modificaciones o actualizaciones sobre el "Etiquetado Frontal".
Con un rotundo "Fin" y su tradicional cierre "Dios bendiga a la República Argentina", el ministro coordinador dio por sentada la postura oficial ante este nuevo avance legislativo.
En detalle
"Estos son los cambios que introducirá, de ser sancionado, el nuevo paquete de leyes enviado al Congreso de la Nación", agregó el funcionario en otra publicación y detalló:
- Ley de Ludopatía, para combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad.
- Súper RIGI, para incentivar proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas en el país.
- Etiquetado Frontal, para derogar la ley actual, suprimir los octógonos, eliminar las restricciones al uso de personajes infantiles y avanzar hacia un sistema de información nutricional más preciso, adaptable y técnicamente consistente.
- Ley de Lobby, para ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quien.