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Angelini habló de "ciclo cumplido" en la Nación y se suma al equipo de Pullaro

El dirigente del PRO renunció al cargo de subsecretario de Intervención Federal. En diálogo con El Litoral, admitió conversaciones con el gobernador para incorporarse al gobierno santafesino. "Tengo ganas de dedicarme a mi ciudad (Rosario) y a la provincia", dijo. Las chances electorales.

El funcionario había llegado al gobierno de Javier Milei de la mano de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.El funcionario había llegado al gobierno de Javier Milei de la mano de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
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Tras renunciar como subsecretario de Intervención Federal de la Nación, Federico Angelini define con el gobernador Maximiliano Pullaro su incorporación al gabinete. Así lo confirmó a El Litoral el propio referente del PRO y ex presidente del partido a nivel provincial.

"Mi renuncia tiene que ver con un ciclo cumplido. Después de haber asumido hace dos años y medio en un área que carecía de todo tipo de logística y materiales, siento que es un logro haber podido trabajar para dejar equipamiento que incluye hasta helicópteros para los sectores que eran de nuestra injerencia, como la política para zonas de frontera y el Plan Bandera esencialmente para Rosario", planteó.

Federico Angelini define con el gobernador Maximiliano Pullaro su incorporación al gabinete.Federico Angelini define con el gobernador Maximiliano Pullaro su incorporación al gabinete.

El funcionario había llegado al gobierno de Javier Milei de la mano de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La actual senadora nacional mostró distancia en las últimas semanas con la gestión libertaria a partir de la decisión presidencial de sostener en su cargo al polémico Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, consultado al respecto, Angelini evitó atribuir su alejamiento a una disputa por dicha interna política. Insistió en mencionar el concepto de "fin de ciclo"; acotó aspectos asociados a "la vida familiar", y en tercer término, citó su voluntad de "trabajar sobre seguridad en la provincia". En esa línea, confirmó que aun antes de su dimisión, ya venía manteniendo conversaciones con funcionarios provinciales para sumarse a la gestión de Unidos.

Pablo Cococcioni, confirmó que existen conversaciones para sumar a Angelini a su carteraPablo Cococcioni, confirmó que existen conversaciones para sumar a Angelini a su cartera

A la provincia

“Tengo ganas de dedicarme a la ciudad (de Rosario) y a la provincia, sobre todo, en materia de seguridad”, refrendó Angelini. “Como legislador (fue diputado nacional entre 2019 y 2023), me avoqué a esa materia pero esencialmente desde lo discursivo. Ahora, con la experiencia de estos años en una tarea ejecutiva, tengo ganas de trasladarlo a la provincia”, planteó. Y adelantó que “una vez que cierre el ciclo nacional de una manera ordenada y prolija, tomaremos una definición (respecto de ocupar un lugar en la provincia). Hace mucho que me lo vienen pidiendo desde la actual gestión y vamos a conversar”, admitió.

La renuncia al cargo nacional y su inminente incorporación al gabinete de Pullaro también alimentó la especulación electoral vinculada a una eventual candidatura de Angelini para disputar el año que viene la intendencia de Rosario. Consultado por El Litoral al respecto, el referente del PRO lejos de esquivar la respuesta, admitió que "seré parte del proceso electoral", aunque aclaró que la decisión sobre una supuesta postulación "corresponderá al gobernador Maximiliano Pullaro".

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"Unos mates"

Este viernes, el propio ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que existen conversaciones para sumar a Angelini a su cartera, y evaluó como "positiva" la eventual incorporación.

"Tenemos una relación de trabajo muy estrecha con él; dialogamos mucho semanalmente porque el despliegue de las fuerzas federales en el marco del Plan Bandera lo tiene como interlocutor principal", sostuvo. El ministro admitió "conversaciones" para sumarlo al gabinete de Seguridad y anticipó "anuncios" para los próximos días. "Falta tomarse un par de mates para definir la letra chica – graficó-; sería una incorporación positiva. Hay que terminar de definir (el tema) con todos los interesados".

Sobre la función a desempeñar, dijo que "sería para un rol provincial, aunque tal vez con una injerencia geográfica determinada", por ejemplo, focalizada en la ciudad de Rosario.

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