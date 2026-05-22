Paso al costado y puerta entreabierta

Angelini habló de "ciclo cumplido" en la Nación y se suma al equipo de Pullaro

El dirigente del PRO renunció al cargo de subsecretario de Intervención Federal. En diálogo con El Litoral, admitió conversaciones con el gobernador para incorporarse al gobierno santafesino. "Tengo ganas de dedicarme a mi ciudad (Rosario) y a la provincia", dijo. Las chances electorales.