Ratifican convenio para que Santa Fe ceda vehículos a las fuerzas federales
Había sido suscripto entre Pablo Cococcioni y Federido Angelini. Establece la disponibilidad de 80 rodados. Dieciséis vehículos de la flota original debieron ser sustituidos por otros, a raíz de fallas severas como consecuencia del uso. El acuerdo se extiende por un año.
El reciente decreto reafirmó el convenio entre Nación y provincia.
Mediante el decreto Nro. 2636 del 22 de octubre, el Poder Ejecutivo provincial ratificó el acuerdo suscripto con el Ministerio de Seguridad de la Nación para la cesión de uso de vehículos destinados al Comando Conjunto de las fuerzas federales que se desempeñan en Santa Fe.
El acuerdo es "ad referéndum" de la Legislatura y fue suscripto el último 3 de octubre, por el señor Ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y el Subsecretario de Intervención Federal de la Nación, Federico Angelini.
El convenio se enmarca en lo dispuesto por la ley 14.237 (prorrogada por Decreto) que declara la Emergencia en materia de Seguridad Pública en Santa Fe y que ha implicado el desarrollo de acciones conjuntas y de colaboración con las fuerzas federales.
Se trata de Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina, cuyos efectivos intervienen en el Comando Conjunto en el marco del Plan Bandera particularmente en la ciudad de Rosario.
Vehículos
Por el convenio citado, la provincia aceptó ceder inicialmente a Nación ochenta vehículos. En ocasión de la reciente rúbrica se establece, asimismo, que la provincia facilitará el uso de otros dieciséis rodados correspondientes a la Unidad Regional II - Departamento Rosario, a fin de que sean asignados a las Fuerzas Federales que operan en el contexto del Plan Bandera desplegadas en esa ciudad.
Con ellos se reemplazará parcialmente parte de la flota asignada originalmente. Los rodados que salen de uso serán devueltos "por no encontrarse operables o por desperfectos severos", se plantea.
El acuerdo se prorroga por el término de doce meses. Durante ese período, el costo del mantenimiento de las reparaciones, del combustible y las pólizas de los vehículos será asumido por cada una de las fuerzas federales. Éstas, asimismo, se comprometen a hacer un uso "razonable" de los vehículos y solamente a los fines asignados en el citado convenio.
La Nación, por su parte, se compromete a devolver los vehículos en el estado en el que fueron entregados.
Plan Bandera
El Plan Bandera surgió como una estrategia federal integral diseñada para recuperar el control territorial en Rosario y su área metropolitana, una de las zonas más afectadas por la violencia narco en la Argentina.
El objetivo principal fue combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado, mediante una presencia sostenida del Estado y la coordinación directa entre las fuerzas federales y el gobierno provincial.
La ejecución del plan se dispuso a través de un Comando Unificado de las Fuerzas Federales que reúne a Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estas fuerzas actúan de manera coordinada con el gobierno de la provincia de Santa Fe y el municipio de Rosario.
El despliegue se concentra en los barrios más críticos del departamento Rosario, con patrullajes permanentes, operativos de saturación, control vehicular, dispositivos cinotécnicos, presencia de brigadas de elite y acciones de inteligencia criminal.
