En el marco del Plan Bandera

Ratifican convenio para que Santa Fe ceda vehículos a las fuerzas federales

Había sido suscripto entre Pablo Cococcioni y Federido Angelini. Establece la disponibilidad de 80 rodados. Dieciséis vehículos de la flota original debieron ser sustituidos por otros, a raíz de fallas severas como consecuencia del uso. El acuerdo se extiende por un año.