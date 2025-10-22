Tobilleras electrónicas y botones duales: Santa Fe refuerza el control de agresores por violencia de género

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, anunció que la provincia incorporó 500 dispositivos electrónicos de control, entre tobilleras para agresores y botones duales de alerta.
El anuncio lo hizo Virginia Coudannes quien destacó el operativo conjunto para apresar al femicida de Rosa Villagra. En tanto la jefa de la URI, Margarita Romero, confirmó que se investiga la muerte de un hombre en Nueva Pompeya.
La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, anunció que la provincia incorporó 500 dispositivos electrónicos de control, entre tobilleras para agresores y botones duales de alerta.
Los equipos, que estarán bajo monitoreo permanente del Sistema 911, buscan reforzar el seguimiento de las medidas judiciales dictadas en causas por violencia de género.
“Son 300 tobilleras para prisión domiciliaria y 200 equipos duales, que incluyen tobillera y botón de alerta”, precisó Coudannes, quien explicó que el decreto de adquisición se firmó en septiembre y ya está en proceso de implementación. “Es una inversión prioritaria porque entendemos que la tecnología salva vidas”, enfatizó.
Los nuevos equipos permitirán detectar de inmediato si una persona con restricción judicial se acerca a su víctima. En ese caso, el 911 recibe una alerta automática, que activa el protocolo policial correspondiente. Cada dispositivo dual tiene un costo de alrededor de $500 mil por mes en monitoreo y supervisión, y será administrado por la Dirección Provincial de Monitoreo Electrónico.
Actualmente, la provincia registra 22 activaciones por violencia de género solo en septiembre y tres femicidios en lo que va del año en el departamento La Capital, según datos aportados por la funcionaria. “Estamos trabajando junto al Ministerio de Igualdad y al Poder Judicial para fortalecer la prevención, con respuestas rápidas y control efectivo de las medidas de restricción”, agregó.
Durante la conferencia, Coudannes también confirmó la detención del presunto femicida de barrio Loyola Norte, quien fue aprehendido anoche en calle Larrea, a pocas cuadras del lugar donde fue asesinada Rosana Villagra.
La secretaria valoró la coordinación entre las distintas áreas policiales y destacó la importancia del llamado al 911 que permitió su captura. “Personal del Comando Radioeléctrico lo encontró deambulando por la zona. Habíamos hecho allanamientos durante todo el día en Santa Fe y Recreo, pero no lo hallábamos. Finalmente fue detenido en la vía pública gracias al aviso de un vecino”, relató.
La jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, detalló que el hombre presentaba una herida cortante a la altura del esternón, por lo que fue trasladado al hospital y permanece internado bajo custodia. “No estaba armado, y la fiscal Urquiza ordenó de inmediato su detención”, confirmó.
En otro tramo de la rueda de prensa, Coudannes informó que la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un cuarto sospechoso por un crimen ocurrido el 9 de diciembre de 2023 en barrio San Lorenzo, uno de los sectores más conflictivos de la capital provincial.
“Es un barrio donde hemos trabajado mucho en materia de violencia lesiva. Con este arresto, la causa queda con todos los principales sindicados a disposición de la justicia”, puntualizó la funcionaria.
Por su parte, la comisario mayor Margarita Romero se refirió a la muerte de un hombre en barrio Nueva Pompeya, ocurrida en las primeras horas de la mañana de este martes. Según relató, el hecho sería un accidente doméstico, aunque se esperan los resultados de la autopsia para confirmarlo.
“El hombre subió a los techos con una escalera para verificar unos ruidos y cayó al vacío. Fue trasladado al hospital Iturraspe, donde ingresó con un paro cardiorrespiratorio y lamentablemente falleció”, explicó Romero.
La funcionaria aclaró que el cuerpo no presentaba signos de violencia externa, y que los golpes visibles podrían ser compatibles con la caída.
Al cierre, Coudannes subrayó que la provincia busca consolidar un sistema de protección integral, que combine prevención, control tecnológico y respuesta judicial coordinada.
“Tenemos que seguir reforzando las herramientas de protección y garantizar que cada alerta tenga una respuesta rápida. Las tobilleras y los botones duales son un paso más en esa dirección”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.