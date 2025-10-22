Santa Fe

Tobilleras electrónicas y botones duales: Santa Fe refuerza el control de agresores por violencia de género

El anuncio lo hizo Virginia Coudannes quien destacó el operativo conjunto para apresar al femicida de Rosa Villagra. En tanto la jefa de la URI, Margarita Romero, confirmó que se investiga la muerte de un hombre en Nueva Pompeya.