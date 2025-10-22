Presunto homicidio

En Nueva Pompeya: escuchó ruidos en el techo de su casa, salió a mirar y terminó muerto

La víctima es un hombre, de 75 años. Tenía múltiples fracturas de cráneo y signos de defensa. La causa, que comenzó como un “Accidente doméstico”, ahora es investigada como "Presunto homicidio".