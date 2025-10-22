Detuvieron al presunto autor del femicidio ocurrido en barrio Loyola Norte

La Policía de la Provincia de Santa Fe detuvo este martes por la noche al sospechoso del femicidio de Rosa Gabriela Villagra, ocurrido durante la madrugada en el barrio Loyola Norte, en la ciudad de Santa Fe.
La intervención policial permitió capturar al hombre acusado de asesinar a su expareja en la madrugada de este martes. La Fiscalía de la 1ª Circunscripción Judicial lleva adelante la investigación.
El operativo se concretó alrededor de las 21.20, cuando personal de la Unidad Regional I localizó al hombre, en inmediaciones de Gorriti y Ulrico Schmidl. Según los primeros reportes, el sospechoso fue reconocido por un vecino que advirtió su presencia en la vía pública y dio aviso a las autoridades tras identificarlo por fotografías difundidas en redes sociales.
Tras recibir la comunicación autoridades de la Unidad Regional I dispusieron un importante operativo de búsqueda del que tomaron parte distintas unidades del Comando Radioeléctrico y de otras seccionales en procura de dar cuanto antes con el hombre al que se estaba tratando de localizar desde horas tempranas del martes.
Minutos después, los efectivos lo interceptaron cuando caminaba con una sábana blanca cubriéndose parcialmente el rostro, una mochila y varias cajas de cartón. En el lugar se procedió a su aprehensión, quedando inmediatamente a disposición de la fiscal Dra. Urquiza, del Ministerio Público de la Acusación, quien tomó conocimiento de los hechos y dispuso que quedara detenido.
El detenido fue identificado como Sebastián Arnaldo Flores, de 40 años, está imputado por un femicidio ocurrido en la ciudad y se encuentra a disposición de la justicia mientras continúan las investigaciones.
Algunas versiones dan cuenta que al momento de ser apresado el nombrado se habría autolesionado con una cuchilla a la altura del pecho donde se produjo algunas heridas cortantes, motivo por el habría sido trasladado para su atención hasta el hospital Iturraspe.
El fiscal regional de la 1ª Circunscripción Judicial, Jorge Nessier, confirmó que la víctima, de 45 años, fue hallada sin vida en su vivienda de calle Neuquén al 6400, y que se investigan las circunstancias del crimen, que habría sido cometido con un arma blanca.
Desde el Gobierno de la Provincia se destacó la rápida articulación entre el personal de la Policía de Investigaciones (PDI), la Brigada de Femicidios y la Comisaría 10ª, que permitió dar con el sospechoso en menos de 24 horas desde ocurrido el hecho.
Las actuaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía de Homicidios Especiales del MPA, que dispuso la realización de pericias criminalísticas, levantamiento de rastros y toma de testimonios.
