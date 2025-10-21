Cuatro mujeres aprehendidas tras una violenta gresca en la zona céntrica

Una violenta gresca de la que participaron cuatro mujeres se desató este martes en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en el cruce de calles 1° de Mayo y Crespo.
Todo pasó cerca de las esquinas que forman las calles 1° de Mayo y Crespo. Fue necesaria la intervención de personal de la Brigada Motorizada y del Comando Radioeléctrico.
Testigos llamaron a la Central de Emergencias 911 y poco después arribó al lugar una patrulla de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I.
Cuando los uniformados llegaron, la pelea incluía puñetes y patadas, por lo que se apresuraron para intervenir.
El desmadre era tal que los policías debieron solicitar apoyo y así efectivos del Comando Radioeléctrico también se presentaron para colaborar.
Finalmente, las revoltosas fueron aprehendidas y trasladas a la Seccional Sur, donde continúan las actuaciones y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Previamente, las cuatro —que tienen 40, 42, 24 y 23 años— fueron examinadas por profesionales de Medicina Legal.
