Femicidio en barrio Loyola Norte: mató a su ex delante de los hijos y escapó

La víctima fue una mujer de 45 años, identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa. Su ex pareja irrumpió en la vivienda de Neuquén al 6800, la atacó con un cuchillo y huyó. Los hijos intentaron defenderla. Buscan al sujeto.